Stark alkoholisierter Autofahrer verursacht innerhalb weniger Minuten mindestens drei Verkehrsunfälle

– Am Freitagnachmittag meldete sich um 17:45 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin telefonisch bei der Einsatzzentrale der Polizei in Kassel und teilte mit, dass ein augenscheinlich betrunkener Autofahrer soeben in ihren VW Polo gefahren sei. Der Unfall habe sich im Bereich der Marien Apotheke in der Oberzwehrener Straße 72 ereignet und der betrunkene Autofahrer sei danach einfach weitergefahren.