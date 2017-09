Werbung Werbung

Der Kassel-Marathon findet in diesem Jahr von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, statt. Wie auch in den Vorjahren wird es zur Sicherheit der Läufer Straßensperrungen in großem Umfang geben. Die Sperrungen werden am 1. Oktober gegen 7 Uhr eingerichtet und bis spätestens 17 Uhr wieder abgebaut. Um die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, erfolgt die Freigabe im Regelfall nach dem letzten Läufer und der Reinigung der Strecke. Der genaue Streckenverlauf kann auf der städtischen Internetseite oder direkt auf der Seite www.kassel-marathon.de nachvollzogen werden.

Auch für den ÖPNV wird es zwangsläufig Fahrplanänderungen geben. Diese können im Detail direkt bei der KVG bzw. beim NVV erfragt werden Autofahrer können am Sonntag die für den Marathon gesperrten Straßen nur an festgelegten Punkten überqueren. Diese Durchlassstellen werden eingerichtet, um die Erreichbarkeit der von den Sperrungen betroffenen Stadtviertel sicherzustellen.

An folgenden Straßen sind diese Durchlassstellen eingerichtet: Leipziger Straße/Forstfeldstraße

Leipziger Straße/Sandershäuser Straße

Schützenstraße/Ysenburgstraße

Ihringshäuser Straße/Fuldatalstraße (Weserspitze)

Schützenstraße/Weserstraße/Kurt-Wolters-Straße (Katzensprung)

Holländische Straße/Mombachstraße

Fiedlerstraße/Bunsenstraße/Eisenschmiede

Friedrich-Ebert-Straße/Querallee

Rathenauplatz/Wilhelmshöher Allee

Wilhelmshöher Allee/Querallee

Da es bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung zwangsläufig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird, wird dringend empfohlen, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad umzusteigen.

PM: Stadt Kassel (HJ)





