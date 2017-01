Tagungen und Kongresse 2017: Kongress Palais Kassel gut gebucht

Werbung Werbung



Internationales Flair und eine ganz besondere Atmosphäre: Die Weltkunstausstellung documenta 14 wird im kommenden Jahr viele zehntausende Besucher nach Kassel locken. Und auch im Kongress Palais ist 2017 wieder eine Menge los: Immer mehr Unternehmen und Veranstalter wissen die Vorzüge des Hauses sowie die zentrale und verkehrsgünstige Lage zu schätzen. Auch das Full-Service-Konzept des Kongress Palais erfreut sich bei vielen Veranstaltern großer Beliebtheit – genau wie die professionelle und maßgeschneiderte Unterstützung bei der Eventplanung.

So sind denn auch im kommenden Jahr Unternehmen und Veranstalter aus unterschiedlichsten Branchen mit ihren Tagungen und Kongressen in Kassel zu Gast. Neben einer Reihe von Neukunden können Oliver Höppner, Leiter des Kongress Palais, und sein Team dabei auch zahlreiche „alte Bekannte“ begrüßen, die dem Kongress Palais bereits seit Jahren treu – oder sogar ins Kongress Palais zurückgekehrt – sind.

So findet beispielsweise die FUSS, der jährliche Fachkongress für Podologie und Fußpflege, 2017 wieder im Kongress Palais statt, nachdem die Veranstaltung nun zwei Jahre lang in Bielefeld ausgerichtet wurde. Und auch für 2018 und 2019 wurde ein entsprechender Vertrag bereits unterzeichnet. Ähnliche Entscheidungen haben auch der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland und die Veranstalter des 6. Christlichen Gesundheitskongresses getroffen, die ab 2018 wieder im Kongress Palais ihre jährlichen Tagungen durchführen.

„Für uns ist dies eine schöne Bestätigung dafür, dass wir mit unserem umfassenden Service und den Qualitäten des Hauses vielen Veranstaltern genau den richtigen Rahmen für ihr Event bieten“, so Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. „Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr und die intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“

Zu den zahlreichen Tagungen und Kongressen, die 2017 im Kongress Palais abgehalten werden, gehören die Gesundheitstage Nordhessen, der Geberit BauTreff 2017, der Deutsche Fundraisingkongress 2017, der Plentymarkets Online-Händler-Kongress 2017 sowie der Marketing- und Vertriebskongress der Radeberger Gruppe.

Quelle: Kassel Marketing GmbH (JH)





