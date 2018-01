In der Silvesternacht wurden im Kasseler Stadtteil Nord-Holland und rund um die Markthalle in Mitte insgesamt 15 Parkscheinautomaten vermutlich durch Feuerwerkskörper derart beschädigt, dass sie aufgrund Totalschadens ersetzt werden müssen. Den Tätern gelang es jedoch nicht, an das enthaltene Münzgeld zu gelangen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 80.000 Euro.

Die beschädigten Automaten werden in den kommenden Tagen abgebaut. Teilweise stellt das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Kassel vorübergehend Ersatzgeräte auf, bis neue Geräte geliefert und installiert werden. Sollte ein Parkscheinautomat außer Funktion sein, sind Parkende grundsätzlich gehalten, den für die jeweilige Zone gültigen, in zumutbarer Entfernung nächstgelegenen Parkscheinautomaten aufzusuchen. Entsprechende Hinweise auf den Geräten werden ergänzt. Spätestens bis Anfang kommender Woche werden durch Ersatzgeräte in allen Parkzonen zumutbare Entfernungen zum nächsten Parkscheinautomat hergestellt sein.

„Wir bitten um Verständnis, dass parkende Autofahrer und Autofahrerinnen dadurch unter Umständen etwas weitere Wege zum nächsten Parkscheinautomaten auf sich nehmen müssen“, sagt Dr. Georg Förster, Leiter des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes. „Alternativ empfehlen wir die Nutzung des Handyparkens, das zudem die Möglichkeit bietet, die Parkzeit bequem von unterwegs per SMS zu verlängern.“

Trotz der umfangreichen Schäden durch Vandalismus werden Parkscheine kontrolliert. Allerdings sind sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes der besonderen Situation bewusst und werden mit Augenmaß agieren.

Die Stadt Kassel bringt sämtliche Schäden zur Anzeige bei der Polizei und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise auf mögliche Täter. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Nordhessen unter Telefon 0561/9100.

Hintergrund: Schäden in nie dagewesenem Ausmaß

Die jetzt verursachten Schäden an Parkscheinautomaten haben ein Ausmaß, das es in der Stadt Kassel so bisher nie gab. Beim Jahreswechsel 2016/2017 wurden beispielsweise zwei Automaten vollständig beschädigt. Insgesamt sind in der Stadt Kassel 314 Parkscheinautomaten aufgestellt.

PM: Stadt Kassel (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp