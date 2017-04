Werbung Werbung



Kassel, 25. April 2017. Wegen der Veranstaltung „Geschicklichkeitsfahren“ der Freiwilligen Feuerwehr Kassel-Waldau wird die Waldemar-Petersen-Straße zwischen Kasseler- und Görlitzer Straße am Montag, 1. Mai, von 7 Uhr bis etwa 18 Uhr, für die Linie 25 gesperrt. Die Busse fahren in beiden Richtungen Umleitung durch die Görlitzer Straße. Für die Haltestelle „Bürgerhaus Waldau“ werden Ersatzhaltestellen in der Kasseler Straße eingerichtet.

Über kurzfristige Änderungen bei Bussen und Bahnen informiert die KVG via Twitter unter www.twitter.com/KVGinfo. Individuelle Auskünfte bietet das NVV-Servicetelefon unter 0800-939-0800. Informationen gibt es auch in der NVV-App.

PM: KVG





