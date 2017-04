Werbung Werbung



Im Stadtteil Wolfsanger findet am Sonntag, 23. April, der 27. Tag der Erde in Kassel statt. Die vom UmweltHaus – Kassel e.V. organisierte Veranstaltung ist der bundesweit größte und bunteste Beitrag zum internationalen Tag der Erde am Vortag. Fußgänger haben an diesem Sonntag traditionell Vorrang vor dem Verkehr.

Folgende Straßen sind von 7 bis voraussichtlich 20 Uhr gesperrt:

Wolfsangerstraße zwischen Hinter dem Fasanenhof und Im Bornhof

Wolfsgraben zwischen Fuldatalstraße und Hörnebachweg

Rinnbornweg ab der Straße Auf der Freiheit

Roßpfad ab der Fuldatalstraße.

Zusätzlich werden sämtliche Einmündungen der betroffenen Seitenstraßen gesperrt.

Für den gesamten Veranstaltungsbereich werden Haltverbote – gültig ab Sonntag, 23. April, 5 Uhr – eingerichtet. Dadurch werden der reibungslose Aufbau der Stände und die Zufahrt des Busverkehrs ermöglicht.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet – insbesondere auch die Anwohner – um Beachtung der entsprechenden Beschilderung. Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden, um die Veranstaltung nicht zu gefährden.

Da es im näheren Umfeld des Veranstaltungsbereiches nur wenige Parkplätze gibt, bittet die Straßenverkehrsbehörde alle Besucherinnen und Besucher öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





