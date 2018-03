16 Menschen wurden nach aktuellem Stand bei einem Unfall verletzt, der sich heute um 8.15 Uhr an der Kreuzung Oberzwehrener Straße und Altenbaunaer Straße in Kassel ereignet hat. Dort sind eine Straßenbahn und ein Lastwagen zusammengestoßen. Nach derzeitigen Informationen gibt es 16 Verletzte – den Fahrer des Lastwagens sowie Fahrgäste in der Straßenbahn. 14 Personen wurden leicht und 2 schwer verletzt. Der Fahrer des Lastwagens war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr Kassel befreit.

Bei dem Zusammenstoß wurde auch die Ladung des Lastwagens beschädigt. Dieser hatte Motoröl in Kunststofftanks geladen. Einer dieser 1000-Liter-Tanks wurde aufgerissen, Motoröl trat aus. Auch der Diesel-Tank des Lkw wurde beschädigt. Da Motoröl sowie Dieselkraftstoff ausliefen, wurde auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr alarmiert, der von den Freiwilligen Feuerwehren Wolfsanger und Nordshausen/Brasselsberg unterstützt wird. Die Feuerwehr ist aktuell unter anderem dabei, die ausgetretenen Kraftstoffe und Öle aufzufangen und umzupumpen.

Derzeit sind neben dem Rüst- und Gefahrgutzug der Feuerwehr auch 9 Rettungswagen und 2 Notärzte im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Kassel-Forstfeld ist in ihrem Feuerwehrhaus für mögliche weitere Einsätze in Bereitschaft.

Die Kreuzug Oberzwehrener Straße/Altenbaunaer Straße ist wegen des Einsatzes voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

PM: Ingo Happel-Emrich

