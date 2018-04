Um 22:25 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Fliedner Straße(We lheiden) einen ausgelösten Heimraumelder aus einer sanierten und unbewohnten Dachgeschosswohnung. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr wurde eine Rauchentwicklung inder Wohnung festgestellt.

Unbemerkt hatte sich ein Brand in einer Zwischendecke entwickelt u nd großflächig ausgeb reitet. In aufwendiger Handarbeit musste die Decke geöffnet und der betroffene Bereich abgelöschtwerden. Insgesamt kamen 10 Atemschutzgeräte und mehrere Trupps zum Einsatz. Vorsorglichging auch die Drehleiter zur Kontrolle des Dachstuhls in Stellung.

Nach rund drei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr Kassel war mit de m Löschzug der Feuerwache 2 sowie den Freiwilligen Feuerwehren Niederzwehren und Nordshausen-Brasselsberg im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger besetzte während des Einsatzes dieverwaiste Feuerwache 1.Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

PM: Stadt Kassel (HJ)

