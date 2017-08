Werbung Werbung

Das Regierungspräsidium Kassel feiert in diesem Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen sein 150-jähriges Bestehen. Und am Samstag, 19. August 2017, sind alle eingeladen, mit dem Regierungspräsidium und seinen rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Gartenfest zu feiern. Das Fest wird mit einem Ereignis beginnen, das der geschichtlichen Bedeutung die Referenz erweist, die diese Fläche über der Fulda verdient: Wo sich heute das funktionale Verwaltungsgebäude des Regierungspräsidiums Kassel befindet, standen in den vergangenen mehr als 1100 Jahren eine mächtige Burg, ein prunkvolles Schloss und ein pompöser Regierungs- und Justizpalast. Deshalb wird die Adresse des Regierungspräsidiums Kassel vom 19. August 2017 an „Am alten Stadtschloss“ lauten, und deshalb haben wir das Fest auch „Schlossgartenfest“ genannt – nicht aus Anmaßung sondern als Referenz der Geschichte gegenüber. Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke und Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle werden kurz nach 12 Uhr gemeinsam das neue Straßenschild und eine Informationstafel enthüllen.

Unser Schlossgartenfest soll ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger werden, bei dem man in die vergangene Zeit eintaucht und bei dem die Vielfalt des Regierungsbezirks Kassel zur Geltung kommt. In der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr erwartet die Gäste auf dem Vorplatz und der daran angrenzenden Rasenfläche ein spannender Tag mit Präsentationen, Spezialitäten aus Nord- und Osthessen, einem buntes Bühnenprogramm, Kinderattraktionen und vieles mehr, bei dem die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Mitmachen an 30 verschiedenen Ständen eingeladen sind.

• Datum

Samstag, 19. August 2017

• Uhrzeit

11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Veranstaltungsort

Regierungspräsidium Kassel, Steinweg 6, 34117 Kassel

Vorplatz des Hauptgebäudes und die daran angrenzende Rasenfläche

Programm

• Revolver

11.00 Uhr

• Offizielle Eröffnung/Begrüßung durch RP Dr. Walter Lübcke

Auftritt RP Chor (eigens gedichtetes RP-Lied über Regierungsbezirk Kassel)

anschl. Umbenennung der Adresse

12.30 Uhr

• Garden of Delight

13.45 Uhr

• Märchenerzählerin Andrea Ortolano

15.00 Uhr

• Mykket Morton

16.00 Uhr

• Kinderprogramm

Hüpfburg und Kinderschminken – Spielmobil Rote Rübe

• Barfußpfad

Geo Naturpark Frau Holle Land

Präsentation RP

• Schauplatz hessischer Geschichte

Das Kasseler Regierungspräsidium „Am Alten Stadtschloss“

• Wir bilden euch aus!

Ausbildung beim Regierungspräsidium Kassel

• „Die Rolle deines Lebens!?“

Vorurteile sind Bilder im Kopf. „Frauen haben keine Orientierung oder Männer fragen

nie nach dem Weg“. Beschäftigte des RP entkräften diese Vorurteile!

• Glücksrad

• Kantine

Catering-Stand

PM: Regierungspräsidium Kassel (JH)

Merken





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp