Bei Eis und Schnee sorgen rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenreinigung für mehr Sicherheit im Stadtgebiet. Mit 40 Winterdienstfahrzeugen, einem gefüllten Salzlager, Splittvorräten für den Gehwegwinterdienst sowie Besen und Schneeschaufel stehen die Teams bereit.

Das Lager auf dem Betriebsgelände in Bettenhausen ist mit 1.200 t Salz gefüllt und in einem externen Lager stehen zusätzlich 500 t Salz zur Verfügung. Die drei Soletanks sind mit 84.000 l Sole gefüllt.

Bei Wintereinbruch rückt das Team vom Fahrbahnwinterdienst mit bis zu dreizehn Räumfahrzeugen aus. Die Mitarbeiter räumen und streuen die Strecken des öffentlichen Nahverkehrs sowie die verkehrswichtigen und gefährlichen Streckenabschnitte im Stadtgebiet Kassel, mit einer Streckenlänge von 460 km.

Das schnelle Durchkommen der Winterdienstfahrzeuge muss jederzeit ermöglicht werden. Bei starken und anhaltenden Schneefällen bitten wir jedoch um Verständnis, dass unsere Kapazitäten begrenzt sind und wir nicht überall gleichzeitig im Einsatz sein können. Arbeiten alle Verkehrsteilnehmer gut zusammen sind Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet.

Die Fahrer der Räumfahrzeuge sind geschult im differenzierten Winterdienst, was bedeutet, dass sie mit punktuell angemessenen Maßnahmen auf die jeweils konkreten Fahrbahnzustände reagieren. So wird im Kreuzungsbereich und bei Steigungen beispielsweise die Feuchtsalzmenge erhöht. Regulär beträgt die Salzmenge pro Quadratmeter 15 Gramm. Feuchtsalz ist ein Gemisch aus 70 Prozent Salz und 30 Prozent Sole; es trägt einerseits zur Reduzierung der Salzmenge bei und andererseits sorgt es für eine bessere Haftung der Salzkörner auf der Fahrbahn.

Sind die Arbeiten in den verkehrswichtigen und gefährlichen Streckenabschnitten abgeschlossen und die winterlichen Straßenverhältnisse dauern an, kann der Winterdienst auch in Wohnsammelstraßen und Wohngebiete räumen.

Parallel zum Fahrbahnwinterdienst sorgen sieben Teams mit 14 Mitarbeitern, ausgerüstet mit Schneeschiebern und Streugeräten, für mehr Sicherheit beim Ein- und Ausstieg der Fahrgäste an 103 Straßenbahnhaltestellen. Ist für die gesamte Nacht Schneefall angekündigt, starten die Teams bereits um 2.00 Uhr mit dem Winterdienst. Unterstützung bekommen die Mitarbeiter von den 31 Kleintraktorfahrern, die an größeren Haltestellen die Flächenräumung übernehmen.

Darüber hinaus sorgen die Kleintraktorenfahrer für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor städtischen Grundstücken und räumen fünf Radfahrstrecken. Die Radwege, die auf der Fahrbahn verlaufen, bedient der Fahrbahnwinterdienst.

Die Ampelübergänge, Zebrastreifen, verkehrswichtigen Überwege und Tunneleingänge zu den Unterführungen sowie öffentlichen Treppen müssen in Handarbeit geräumt und mit Splitt gestreut werden. Hierfür sind 44 Mitarbeiter im Einsatz. Das Splittlager in Bettenhausen, welches über ein Fassungsvermögen von rund 70 t verfügt, wird durch sechs dezentrale Silos im Stadtgebiet ergänzt.

Die Teams der Stadtreiniger rücken bei Winterwetter im Schichtdienst aus, d. h. regulär sind sie von 4.00 bis 21.00 Uhr und im Notfall auch rund um die Uhr im Einsatz.

Zieht der Winter an Kassel vorbei, sorgen die Männer und Frauen in Orange wie immer vor den Türen und auf Kassels Straßen für eine „sauberhafte“ Stadt.

PM: Stadt Kassel (HJ)

