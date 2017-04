Werbung Werbung



Landkreis Kassel. Ein Wochenende in Bremen bietet das Jugendbildungswerk des Landkreises Kassel vom 5.bis 7. Mai 2017 für Mädchen ab 12 Jahren an. „Neben einem lustigen Wochenende mit netten Mädchen aus der Region, kann man in Bremen fast schon ein bisschen Seeluft schnuppern“, berichtet Dr. Manuela Gantzer, die das Mädchenwochenende in Kooperation mit Ortsjugendpflegen aus dem Landkreis Kassel organisiert hat. Auf dem Programm steht eine Stadtführung und ein Besuch des „Universum“ – eines walförmigen, interaktiven Museum zu den Themen „Mensch, Natur und Technik“.

Die „Mädchenfahrt“ kostet 55 Euro für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Programm.

Dr. Gantzer: „Beim Anmelden bitte beeilen – wir haben nur noch Platz für bis zu sieben Teilnehmerinnen“

Quelle: LANDKREIS KASSEL (JH)





