IMMENHAUSEN. In der Freiherr-vom-Stein-Schule Immenhausen fand in diesem Jahr der Vorlesewettbewerb Englisch des nördlichen Schulverbundes statt. Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule Hofgeismar, Heinrich-Grupe-Schule Grebenstein, Marie-Durand-Schule Bad Karlshafen, Ahnatal-Schule Vellmar und der Freiherr-vom-Stein-Schule Immenhausen traten zum Wettbewerb in der. Die ersten Plätze belegten diesmal Shabir Ayubi (Hofgeismar), Liane Zering (Vellmar) und Vanessa Bockemühl (Vellmar). Englischlehrerin Peggy Pauli: „Ein herzlicher Dank gilt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Freiherr-vom-Stein Schule. Maya Leipner, Maurice Schweinsberg und Vaida Schwartz (auf dem Foto von links nach rechts) haben sich zwar nicht platziert, aber dennoch toll gelesen und können stolz auf sich sein.“

