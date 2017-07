Werbung Werbung

Das Musical TITANIC zum ersten Mal in Bad Hersfeld

Heftiger Dauerregen verpasste der Inszenierung ein besonderes Flair. Mit ihren opulenten Kostümen und Hüten spielten die Schauspieler gegen den Regen als wären die Bedingungen optimal. Respekt! Mehr als 1300 Zuschauer waren von der rund zweieinhalbstündigen Show begeistert und spendeten den rund 40 Sängern und Tänzern lang anhaltenden Applaus. Gänsehaut stellte sich immer bei den Auftritten der Chöre ein , die kolossale Stimmgewalt erfüllte die Stiftsruine .

Vorab sollte man sagen: das Musical ist vor dem Film TITANIC entstanden und erzählt anders als der Kinofilm nicht die Geschichte eines Paares, sondern viele Schicksale.

TITANIC, das Musical beginnt mit der Abfahrt des Schiffes. Man erlebt, wie der Kapitän vom Reeder zu immer größerer Eile angetrieben wird, man lernt Passagiere aus der ersten, zweiten und dritten Klasse kennen, ist dabei, wenn der Heizer seiner Braut an Land einen Heiratsantrag über Funk macht, freut sich mit Konstrukteur Andrews über das gewaltige Schiff und erlebt die Kollision mit dem Eisberg …

An Bord sind Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen, von Millionären, die eine Luxusreise gebucht haben, bis hin zu armen Auswanderern, die ihr Glück auf einem anderen Kontinent suchen wollen. Da ist zum Beispiel Alice Beane, eine Passagierin der zweiten Klasse. Sie träumt von einem anderen, besseren Leben und mischt sich gerne auf verbotenem Weg unter die High Society. Bruce Ismay, der Besitzer des Schiffes möchte früher als geplant in New York ankommen und hofft auf Schlagzeilen für seine Firma. Kapitän E.J. Smith und Konstrukteur Thomas Andrews mahnen zur Vorsicht. Heizer Barrett ahnt, dass die Titanic zu viel Fahrt aufgenommen hat. Kate McGowan und Jim Farrell verlieben sich …

Sie alle gehen mit großen Erwartungen und Hoffnungen an Bord, sie alle glauben an den Fortschritt und die moderne Technik. Das Musical erzählt ihre Geschichten und die Unterschiede zwischen den Klassen. Bis Schiffskonstrukteur Andrews zum Schluss singt: „In der Katastrophe sind dann alle gleich.“ Angesichts des Todes werden alle Klassengegensätze aufgehoben.

Die meisten Personen im Musical haben wirklich existiert, darunter Kapitän E.J. Smith, J. Bruce Ismay (Direktor der White Star Line), Konstrukteur Thomas Andrews, Heizer Barrett, Funker Harold Bride, das Ehepaar Strauss (Mitinhaber der Kaufhauskette Macy’s ), Hotelbesitzer J.J. Astor (er soll gesagt haben „Es ist wahr, ich habe Eis für meinen Drink bestellt, aber das ist wirklich übertrieben.“) oder Benjamin Guggenheim.

Fast 40 Rollen hatte der renommierte Musicalregisseur Stefan Huber für das Musical- Ensemble TITANIC zu besetzen : „Wir haben das große Glück, in Bad Hersfeld ein schauspielerisch und gesanglich hochkarätiges Musicalensemble versammeln zu können, in dem zahlreiche gestandene Persönlichkeiten, erfolgreiche Protagonisten und verheißungsvolle Newcomer des Genres in spannenden Spiel-Szenen, berührenden Songs, Duetten, Tanzszenen, sowie monumentalen Tableaus aufeinander treffen.“ Alle Ensemblemitglieder haben sich bereits einen Namen gemacht und alle bringen viel Musical-Erfahrung mit: „Unser Ältester ist 73 und unser Jüngster Mitte 20. Das entspricht dem, was mir vorschwebt für dieses Stück, das auch ein Sinnbild für die Gesellschaft ist“, so Stefan Huber weiter.

Unter ihnen so renommierte Darstellerinnen und Darsteller wie Michael Flöth als Captain E.J. Smith, Frank Winkels als Reeder J. Bruce Ismay, Alen Hodzovic als Schiffs-Konstrukteur Thomas Adrews , David Arnsperger als Heizer Frederick Barrett, Andreas Bongard als der Funker Harold Bride, Mathias Schlung als Steward der 1. Klasse, Kristin Hölck und Rolf Sommer als das Ehepaar Beane, Christine Rothacker und Uwe Dreves als das Ehepaar Strauss – um nur einige zu nennen.

TITANIC ist großes Musiktheater von mitreißenden Solonummern bis hin zu bombastischen Ensemblestücken. Auch TITANIC wird wie alle Musicals in Bad Hersfeld von einem großartigen Orchester unter der Leitung von Christoph Wohlleben live begleitet. Für die Choreografie wurde erneut Melissa King gewonnen.

Tickets und Informationen:

Telefon +49 6621 640200

ticket-service@bad-hersfelder-festspiele.de

www.bad-hersfelder-festspiele.de

© Info: Pressedienst der Festspiele / M.Kittner Fotos: M.Kittner





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp