Der Caldener Carnevals Club lädt am 22. Februar zum Herrenabend in die Mehrzweckhalle in Calden ein.

Als Stargast tritt neben anderen „Performancern“ Erotikmodel Micaela Schäfer auf. Micaela ist bekannt dafür, dass sie gerne ihren Körper zeigt und auch sonst nicht „auf den Mund gefallen ist“. Man darf gespannt sein !

Die Schau beginnt um 20:11 Uhr , bereits um 19:00 Uhr kann man sich bei freier Platzwahl eine gute Position zur Bühne sichern.

Es handelt sich zunächst um eine Veranstaltung für die Herren, weibliche Besucher dürfen ab 23:00 Uhr mitfeiern.

Die Nordhessen Rundschau wird im Dienste der Berichterstattung dabei sein!

(MK)