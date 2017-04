Die drei Jugendfreizeiten im Jugendcamp Schwalm-Eder in Dahme sind seit Jahrzehnten Garant für unvergleichliche Ferienerlebnisse und haben mittlerweile Kultstatus erreicht.

Nachdem die ersten beiden Freizeiten bereits belegt sind, gibt es noch freie Plätze in der dritten Freizeit vom 27.07. bis 08.08.2017.

Teilnehmen können Jugendliche von 11 bis 15 Jahren. Die Kosten betragen 297,00 EUR pro Person. Im Reisepreis enthalten ist die Unterkunft in Zelten, Verpflegung, Kurtaxe, Hin- und Rückreise im Reisebus, Fahrt und Eintritt ins Hansaland, Programmgestaltung und Betreuung. Für die Freizeiten kann ein Zuschuss beim Fachbereich Jugend und Familie beantragt werden.

Das Jugendcamp Schwalm-Eder liegt in unmittelbarer Strandnähe, direkt hinter dem Deich am Nordrand des Feriendorfes Dahme. Die Unterbringung erfolgt in 20 Zelten mit bis zu 10 Jugendlichen und einem/einer Betreuer/in. Wie jedes Jahr sorgen die Campleitung und ihr Team für ein Programm, das jede Menge Spaß, Action und Abwechslung garantiert.

Informationen und Anmeldungen:

Eigenbetrieb „Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Schwalm-Eder-Kreises“, Parkstraße 6, 34576 Homberg (Efze),

Telefon 05681/775-492, E-Mail: breul(a)freizeit-schwalm-eder.de oder www.freizeit-schwalm-eder.de

