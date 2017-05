Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Geochaching – Die Schnitzeljagd mit Pfiff (für Kinder ab 8 Jahre, Erwachsene und Familien)



Donnerstag, 15. Juni 2017, 14.30 bis 17.30 Uhr

Ort: Wassererlebnishaus Fuldatal, Junghecksweg 9, Fuldatal-Simmershausen



Anmeldung ist erforderlich!

Am Donnerstag, 15.06.2017 von 14.30 bis 17.30 Uhr sind alle Interessierten und vor allem Kinder ab 8 Jahre herzlich zu einer Schnitzeljagd mit Pfiff (Geochaching), unter der Leitung von Jutta Michaelis, in das Wassererlebnishaus Fuldatal, Junghecksweg 9, Fuldatal-Simmershausen eingeladen.

„Geocaching“, die moderne Schnitzeljagd in der Natur, ist mittlerweile eine beliebte Freizeitaktivität, besonders für Familien. Falls Sie noch nie davon gehört haben oder es immer schon mal ausprobieren wollten, sind Sie bei dieser Einführungsveranstaltung genau richtig. Beim Geocaching muss mittels eines GPS-Navigationsgerätes ein Schatz („Cache“) gefunden werden, von dem nur die Koordinaten (Längen- und Breitengrad) bekannt sind. Zwar führt das GPS-Gerät die Schatzsucher nah heran, auf den letzten Metern helfen aber nur gute Augen. Wir geben Ihnen eine Einführung in den Umgang mit den GPS-Geräten, die uns dann auf eine Naturerlebniswanderung rund ums Wasserlebnishaus führen. Dabei sind an mehreren Stationen kleine Aufgaben zu lösen, die den Blick auf das Zusammenwirken von Mensch und Natur lenken und schließlich erst das Finden des Schatzes ermöglichen. Vorsicht Suchtgefahr! Ihre Familienspaziergänge werden nie wieder so sein wie vorher… Die GPS-Geräte werden von uns zur Verfügung gestellt. Sie können aber gerne eine eigenes GPS-Gerät (oder Smartphone) mitbringen. Bitte festes Schuhwerk, lange Hosen und wetterangepasste Kleidung tragen, die auch schmutzig werden darf.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Veranstalter: Wassererlebnishaus Fuldatal (0561/9812346, info@wassererlebnishaus-fuldatal.de, www.wassererlebnishaus-fuldatal.de). Bitte melden Sie sich beim Veranstalter für die Teilnahme an dieser Veranstaltung an. Es wird ein Kostenbeitrag von 5,00 € pro Person erhoben.

Quelle: Region Kassel-Land e.V. (JH)





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp