Vollmarshausen, Lohfeldens ältester Ortsteil, wird in 2019 eintausend Jahre alt. Das hat sich inzwischen schon herumgesprochen. Vor allem auch deshalb, weil bereits einige Veranstaltungen – wie etwa der kürzlich stattgefundene Vollmarshäuser Dorflauf – auf das ereignisreiches Festjahr hinweisen. Am Samstag, 13. Oktober, wird das nächste Event die Vorfreude auf das Jubiläum garantiert weiter steigen lassen: Dann lebt die Tradition auf und ein original Brauereifassbierwagen, gezogen von zwei imposanten Kaltblütern, liefert wie vor über hundert Jahren das Bier nach Vollmarshausen. In diesem Fall natürlich das eigens anlässlich des Jubiläums gebraute “BaddschenGold” (Baddschen, hochdeutsch Pantoffel, ist ein althergebachter Kosename für die Vollmarshäuser Einwohner).

Der Sommer verabschiedet sich allmählich, die Tage werden kürzer und damit wird es höchste Zeit, für die BaddschenGold-Herbstlieferung! Das muss natürlich stilecht und passend zur Historie dieses urigen Gebräus geschehen. So wie vor Generationen, als die Fässer noch mit dem Pferdefuhrwerk über Land gebracht wurden. Am 13. Oktober ist es soweit. Dann kommt das original BaddschenGold-Brauereigespann nach Lohfelden und hat wertvolle Fracht geladen: Unter anderem das 30 Liter Fass als Hauptpreis des HerbstGold-Gewinnspiels. Das wird im Rahmen eines zünftigen Oktoberfestnachmittags an der Gaststätte Jukeboxx, mitten in Vollmarshausen verlost.

In dem über 200 Jahre alten Fachwerkhaus, das heute die Jukeboxx beherbergt, wurde übrigens schon Anfang des letzten Jahrhunderts Bier gezapft. Und damals tatsächlich noch mit dem Pferdefuhrwerk angeliefert. So soll es symbolisch auch am 13. Oktober geschehen, wenn das BaddschenGold-Gespann dort eintrifft.

Hier ist das BaddschenGold-Gespann zu bestaunen

Das original BaddschenGold-Gespann wird von den beiden Kaltblütern “Cathy” und “John” gezogen. Allein die Erscheinung dieser beiden englischen Shire Horses, der größten Pferderasse der Welt, ist beeindruckend. Sie sind am 13. Oktober ab 11:30 Uhr beim EDEKA Getränkemarkt Reihert in Lohfelden (Eingang Poststraße) zu bestaunen. Ab 12:30 Uhr macht sich das Fuhrwerk dann auf den Weg nach Vollmarshausen über die Berliner Straße, Lange Straße, Vollmarshäuser Straße und Kasseler Straße bis zur Jukeboxx, mitten im Ort. Wer mal ein Selfie mit “Cathy” und “John” machen will, ist hier herzlich willkommen.

Oktoberfestnachmittag an der Jukeboxx

An der Jukeboxx erwartet die Besucher ab 13:30 Uhr ein zünftiger Oktoberfestnachmittag mit Blasmusik vom Musikzug der Feuerwehr Lohfelden, anschließend geht’s weiter mit launiger DJ-Mucke, es gibt leckeren Ochsenbraten direkt vom Holzkohlegrill, frisch gezapftes BaddschenGold und ein attraktives Gewinnspiel mit einem 30-Liter-Fass BaddschenGold – HerbstGold als Hauptpreis.

So kann man BaddschenGold – HerbstGold gewinnen!

Verlost werden ein 30-Liter-Fass und 5x 1 Kiste original BaddschenGold sowie 10x 1 Henkelglas! Dazu einfach bei EDEKA Reihert Getränkemarkt, Jukeboxx Vollmarshausen, Schreibwaren Hamel Coupon ausfüllen und bis 13.10.2018, 12:30 Uhr, dort abgeben. Die Gewinner werden am gleichen Tag um 16:00 Uhr an der Jukeboxx gezogen. Die Gewinne werden nur an anwesende Gewinner ausgegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren. Veranstalter ist der Dorffestausschuss Vollmarshausen e.V.

PM: Bernd Kaiser (HJ)