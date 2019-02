Starke Zuwachsraten bei den Passagierzahlen (+ 89 %) und den Flugbewegungen (+22 %)

Starker Beschäftigungsmotor für die Region: Über 1.000 Menschen arbeiten rund um den Flughafen

Starker Sommerflugplan 2019 bringt mehr Angebote und mehr Personal

Kassel, 01. Februar 2019 – Der Kassel Airport befand sich auch im Jahr 2018 weiter im Aufwind. Das zeigen etwa die Passagierzahlen für das abgelaufene Jahr: Rund 132.000 Fluggäste nutzten den Kassel Airport. Ein Plus von circa 89 Prozent gegenüber dem Vorjahr (mit rd. 70.000 Passagieren.). Und auch bei den Flugbewegungen gab es starke Zuwachsraten: Insgesamt wurden im Jahr 2018 31.123 Flugbewegungen gezählt. Hier kam es zu einer Steigerung um etwa 22 Prozent (zum Vergleich 2017: 25.430 Flugbewegungen). Derzeit hat die Flughafen GmbH Kassel einen Stamm von 156 Mitarbeitern. Zum Sommerflugplan 2019 wird das Personal auf 167 Mitarbeiter weiter aufgestockt. Insgesamt sind am Flughafen in rund 30 Betrieben über 1.000 Menschen beschäftigt. Der Flughafen ist somit ein starker Beschäftigungsmotor für die Region.

Flughafen-Geschäftsführer Lars Ernst zeigte sich anlässlich der guten Zahlen erfreut: „Ein tolles Jahr liegt hinter uns. Sundair und schauinsland-reisen haben einen kontinuierlichen und zuverlässigen Flugplan angeboten, der von den Passagieren gut angenommen wurde. Das zeigt sich deutlich in der Rekord-Statistik vom letzten Jahr. An diesen positiven Entwicklungen werden wir weiter arbeiten. Die positiven Buchungszahlen für den Sommer 2019 lassen uns schon jetzt optimistisch auf das neue Jahr blicken.“

Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer erklärte als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Kassel: „Hier am Flughafen wird erfolgreich und solide gearbeitet. Das Jahr 2018 zeigt dies einmal mehr. Die Richtung stimmt. Es geht aufwärts mit dem Flughafen, den im vergangenen Jahr rund 132.000 Passagiere genutzt haben. So viele wie nie zuvor. Der Airport bietet aber weit mehr als einen guten Start in den Urlaub. Erstmals arbeiten rund um den Flughafen über 1.000 Beschäftigte. Der Kassel Airport ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die Region, das sich durch Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für die Region und fürs Land rechnet. Darüber können sich die Beschäftigten des Flughafens freuen, sowie die Menschen und die heimische Wirtschaft in Nordhessen. Flughäfen brauchen mehrere Jahre, um sich am Markt zu etablieren und sich zu stabilisieren. Dem Kassel Airport ist dies nun gelungen.“

Sommerflugplan 2019 mit Sundair wird ab Mai weiter aufgestockt und ab Juni geht es nach Sylt mit Rhein-Neckar-Air

Aufgrund des gut angenommenen Sommerangebots 2018 gibt es eine Aufstockung der Mallorca-Flüge um einen weiteren Flug am Donnerstag ab Ende Mai. Dafür wird punktuell eine zweite Maschine eingesetzt. Im Sommer 2019 gibt es nun fünf wöchentlichen Flugverbindungen nach Palma de Mallorca. Jeweils zweimal wöchentlich fliegt Sundair nach Heraklion, Hurghada und Antalya und freitags geht’s ab Juli nach Fuerteventura. Im aktuellen Winterflugplan fliegt Sundair zweimal wöchentlich nach Hurghada und je einmal wöchentlich nach Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura – vier beliebte Ganzjahresziele für Sonnenhungrige.

Im kommenden Sommer startet zudem die erste innerdeutsche Flugverbindung ab Kassel Airport: Die Fluggesellschaft Rhein-Neckar-Air aus Mannheim bietet ab Juni 2019 immer samstags eine direkte Flugverbindung von Kassel nach Sylt an. Ab dem 08. Juni bringt eine komfortable Dornier 328 samstagmittags gegen 12 Uhr bis zu 31 Fluggäste in weniger als einer Stunde Flugzeit direkt zum Flughafen Westerland auf Sylt. Zurück nach Kassel geht es samstags um 10:30 Uhr. Geplant sind zunächst 13 Umläufe bis Ende August 2019.

Neben den regulären Sommerzielen werden 2019 auch weitere Destinationen ab Kassel Airport bedient: Bereits jetzt haben mehrere Reiseveranstalter attraktive Sonder- und Gruppenreisen im Angebot. Hier stehen die Bretagne, die Normandie, Türkei- und Griechenland-Specials, Reisen auf die Kanalinseln, nach Kroatien, Sardinien, Portugal, zum Piemont, an die Côte d’ Azur und nach Kalabrien auf dem Programm. Und auch Sportler kommen ab Kassel voll auf ihre Kosten: Mit Beluga-Reisen wurde ein ausgewiesener Tauchreisespezialist gewonnen, der ab Kassel tolle Angebote mit Flug anbietet. Auch spezielle Golfreise-Angebote sind ab Kassel verfügbar: www.kassel-airport-golfreisen.de. Bis zum 28. Februar 2019 ist die Beförderung von Sportgepäck bei einem Flug ab/nach Kassel kostenfrei. Weitere Verbindungen sind in Planung.

Den aktuellen Flugplan und weitere Informationen finden Sie auch unter: www.kassel-airport.aero

PM: Natascha Zemmin (HJ)