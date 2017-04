Werbung Werbung



Kassel, 04. April 2017 – „Kassel Airport feiert Geburtstag und ist startklar für ein gutes Jahr 2017. Mit Lars Ernst übernimmt ein Eigengewächs des Flughafens die Leitung. Er ist mit dem Kassel Airport bestens vertraut und kann nahtlos auf dem aufbauen, was vor allem in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde“, sagte heute Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer am Flughafen. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Kassel war er am 4. Geburtstag zu einer turnusmäßigen Mitarbeiterversammlung gekommen. „Die Stimmung am und die Zustimmung zum Flughafen ist so gut und groß wie lange nicht mehr. Und das nicht ohne Grund: Kassel Airport kann mit Schauinsland und Sundair der Region erstmals ein umfassendes, marktgerechtes Angebot machen. Das zahlt sich aus“, so Schäfer.

Anschließend stellte sich Lars Ernst der Öffentlichkeit vor. Der bisherige Prokurist des Unternehmens hat am 1. April seinen Posten als neuer Geschäftsführer angetreten. Der 43-Jährige Jurist arbeitet seit 2010 am Kassel Airport. Als Prokurist ist er seit 2014 eng mit den Geschäften des Flughafens vertraut. Er war in der Geschäftsführung auch an den Abschlüssen mit Schauinsland/Sundair und dem Logistikunternehmen GLS beteiligt.

Lars Ernst: „Auch ich bin startklar. Den Flughafen kenne ich in- und auswendig. Mit den Kolleginnen und Kollegen arbeite ich seit Jahren gerne und eng zusammen. In den nicht immer einfachen Zeiten ist die Belegschaft zusammen gewachsen. Für sie und für das Unternehmen nun noch mehr Verantwortung übernehmen zu dürfen, ehrt und freut mich. Gerade die vergangenen Wochen zeigen, welches Potential in unserem Flughafen und unserer Region steckt. Das möchte ich mit dem gesamten Team 2017 auch tatsächlich auf unsere Start- und Landebahn bringen. Das Bekenntnis der Region zum Flughafen und die regelrechte Aufbruchstimmung helfen uns zusätzlich dabei. Ich freue mich auf das Miteinander aller Partner.“

Ernst dankte auch dem bisherigen Geschäftsführer für die Führung des Unternehmens: „Wir haben 2017 viel vor am Kassel Airport. Ich freue mich darauf, dies mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzupacken. Hier ist in den vergangenen Jahren viel Vorarbeit geleistet worden und ich bin sehr glücklich, ein gut aufgestelltes Unternehmen übernehmen zu können.“

Gute Aussichten für 2017

Nach den bereits durchgeführten Sonderflügen nach Madeira und Neapel, sind in der vergangenen Woche auch die Flüge nach Athen gestartet: Als offizieller Airline-Partner und Sponsor der documenta 14 pendelt AEGEAN Airlines (2016 ausgezeichnet als weltweit beste regionale Airline) während der Ausstellungszeit regelmäßig mittwochs und freitags vom Kassel Airport in die griechische Hauptstadt. Die Flüge finden bis zum 23. Juni 2017 statt. „Kassel wird damit nicht nur an die documenta14 in Athen angeschlossen, sondern auch an den Drehkreuz-Flughafen Athen. Hierdurch ergeben sich für Reisende eine Vielzahl von interessanten Kombinationsmöglichkeiten für Weiterflüge nach z. B. Zypern und zu den zahlreichen griechischen Inseln. Wir freuen uns, mit Aegean Airlines eine zuverlässige und renommierte Fluggesellschaft in Kassel zu begrüßen“, freut sich Ernst.

Pünktlich zu den Sommerferien 2017 bietet die deutsche Fluggesellschaft Sundair ab dem 1. Juli dreizehn wöchentliche Flüge zu beliebten Ferienorten an. Sundair ist eine neue deutsche, mittelständische Fluggesellschaft, an der der renommierte Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen mit 50 % beteiligt ist.

Flughafen stellt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein

Die Verdopplung der wöchentlichen Flüge erfordert eine Aufstockung des Personals: Zum Start des Sommerflugplans werden mehr als 30 Teilzeitmitarbeiter für die Bereiche Flughafensicherheit, Check-In und Flugzeugabfertigung eingestellt. Zurzeit hat die Flughafen GmbH Kassel einen Stamm von 130 Mitarbeitern. Insgesamt sind am Flughafen in rund 20 Betrieben etwa 800 Menschen beschäftigt.

Den aktuellen Flugplan und weitere Informationen finden Sie auch unter: www.kassel-airport.aero

Quelle: Flughafen GmbH Kassel (JH)





