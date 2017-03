Kaufungen stockt auf: Gemeinde hält 25,1 Prozent der Anteile am Gemeindewerk

Werbung Werbung



Kaufungen, Kassel, 8. März 2017. Die Gemeinde Kaufungen hat ihre Anteile am Gemeindewerk Kaufungen von einem Prozent auf 25,1 Prozent erhöht. Die weiteren Anteile hält die Städtische Werke AG aus Kassel. Der Kauf der Unternehmensanteile umfasst neben dem Stromnetz auch die Zähler sowie das Netz der Straßenbeleuchtung.

Arnim Roß, Bürgermeister Kaufungens, freut sich, dass die Gemeinde zukünftig einen höheren Einfluss auf die Energieversorgung hat. Ziel sei es, die Energie wieder zurück in die Bürgerhand zu legen. „Die Anteilserhöhung ist ein entscheidender Meilenstein auf diesem Weg.“ Dr. Michael Maxelon, Vorstandsvorsitzender der Städtischen Werke, betont: „Wir begrüßen diesen Schritt der Gemeinde Kaufungen als unternehmerisches Bekenntnis zu ihrem Gemeindewerk und unserer Partnerschaft. Wir haben zugesichert, bis zu 74,9 Prozent an der Gesellschaft an die Gemeinde abzugeben.“

Die Geschäftsführerin des Gemeindewerks, Melanie-Susanne Heinemann, betont, dass die Anteilserhöhung keine Auswirkungen auf die Energielieferverträge der Bürgerinnen und Bürger Kaufungens hat: „Wer jetzt zu seinem Gemeindewerk wechseln möchte, muss selbst aktiv werden. Unser Losse-Strom ist zu 100 Prozent Naturstrom. Er stammt aus erneuerbaren Energien und ist damit klimaneutral. Und auch unser Gas ist sauber. Die entstehenden Emissionen werden in verschiedenen Klimaprojekten wieder ausgeglichen. Wer sich für sein lokales Gemeindewerk entscheidet, stärkt die regionale Wertschöpfung, schont die Umwelt – und kann sparen.“ Die Ersparnis für einen durchschnittlichen

4-Personen-Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch liege gegenüber dem Grundversorgungstarif der E.ON aktuell bei 47 Euro pro Jahr. Wer zu seinem lokalen Gemeindewerk wechseln möchte, könne das ganz leicht tun. Unter der Telefonnummer 05605 3057967 seien die Mitarbeiter des Gemeindewerkes zu erreichen, dort organisiere man gerne den Wechselprozess.

