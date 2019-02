Kleine Ritter, Feen und Indianer und viele weitere Fantasiewesen waren am 10.2.19 in der Mehrzweckhalle in Niestetal. Der Niestetaler Carneval Club hatte die Veranstaltung initiiert und die Räumlichkeiten liebevoll geschmückt.

Mit viel Spaß und guter Laune-Musik, konnten die Kinder bis zum späten Nachmittag ausgelassen in ihren Kostümen feiern und freuten sich immer besonders, wenn es Süßigkeiten von der Bühne „regnete“.

Prämiert wurden am Ende der Veranstaltung die 3 besten Kostüme. Den ersten Platz belegte ein kleines Mädchen, welches in einem liebevoll selbstgestalteten „Pommes rot-weiß“ Kostüm aus der Masse herausstach.

In unserem Video können Sie die Veranstaltung noch mal Revue passieren lassen. Wir wünschen Ihnen nun viel Freude dabei.

ncc-niestetal