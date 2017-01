„Mein Airport-Fest“ und großer Reisemarkt am Kassel Airport

Werbung Werbung



schauinsland-reisen und Kassel Airport laden am 15. Januar Familien zum Bummeln, Shoppen, Reisen buchen, Gewinnen und Verweilen ein

Am Sonntag, den 15. Januar startet um 10 Uhr im Terminal das „Mein Airport-Fest“: Gemeinsam mit schauinsland-reisen veranstaltet Kassel Airport ein großes Event für die ganze Familie. Neben kulinarischen Genüssen gibt es Frühbucherrabatte und tolle Reisetipps für den nächsten Urlaub, unterhaltsame Tanz- und Musikaufführungen, „Herr Müller und seine Gitarre“ werden auf der Bühne die Kleinen und Großen zum Mitsingen animieren, die Showgruppe der Kasseler Tanzschule „Dance United“ bringt auf der Bühne mit großartigen Tanzeinlagen und Mini-Disco Action ins Terminal, Kinderschminken, Flughafenführungen, eine spannende Flughafenrallye mit tollen Preisen, Kinderprogramm mit Hüpfburg u.v.m.

In der besonderen Atmosphäre des Terminals beraten die Reisebüros an diesem Tag die sonnenhungrigen Besucher über Reiseangebote ab Kassel. Noch mehr Urlaubsfeeling kommt auf, wenn die Besucher im Abflugbereich vergünstigt an diesem Tag zum Einkaufen im Travel Value Shop einchecken. Zur Erinnerung an diesen aufregenden Tag können alle Besucher auch ein Selfie mit den Maskottchen Katta und Casselino mit nach Hause nehmen. Im vergangenen Jahr lockte der Reisemarkt mehrere Tausend Besucher an den Flughafen. An diesen Erfolg möchte man auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Touristikunternehmen schauinsland-reisen anknüpfen.

Besuchen Sie das „Mein Airport Fest“ am Sonntag, 15. Januar von 10-17:00 Uhr im Terminal des Kassel Airport. Weitere Informationen und das Programm finden Sie auch unter www.kassel-airport.aero.

Bühnen-Programm:

10:00 Uhr Beginn

10:00-17:00 Uhr Öffnung des Travel-Value-Shops mit 10 % Rabatt (Zutritt zum Travel-Value-Shop nur mit gültigem Lichtbild-Ausweis möglich)

10:30 Uhr Begrüßung im Terminal, Kicker-Cup-Vorrunde

11:30-11:45 Uhr „Mallorca-Tipps“

11:45-12:30 Uhr Dance United Kassel, Showtanz und Mini-Disco

12:30-12:45 Uhr „Kanaren-Tipps“

12:45-13:15 Uhr Herr Müller und seine Gitarre

13:15-13:30 Uhr „Griechenland-Tipps“

13:30-14:00 Uhr Herr Müller und seine Gitarre

14:00-14:15 Uhr „Türkei-Tipps“

14:15-14:30 Uhr Vorstellung Sundair

14:30-15:00 Uhr Herr Müller und seine Gitarre

15:00-15:30 Dance United Kassel, Showtanz und Mini-Disco

15:30-16:00 „Urlaubstipps ab Kassel“

Voraussichtlich 17:00 Uhr Ende des Festes

(Änderungen vorbehalten)

PM: Flughafen GmbH Kassel (JH)





