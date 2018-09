ANDRZEJ CITOWICZ EXPERIENCE (T.A.C.E. Project) KÜNDIGT CD „TIME TRAVELLER “ am 10.10.2018 nach 6 monatiger Produktions- und Aufnahmephase an.

Das internationale Musikprojekt unter dem Namen „Andrzej Citowicz Experience“ (T.A.C.E. Project) ist nach mehr als zwei Jahren Pause zurückgekehrt. Kürzlich haben die Musiker den neuen Sänger Mike Gerhold in ihren Reihen angekündigt.

Der 1975 in Wolfhagen geborene Sänger Mike Gerhold ist ein bekannter Vertreter der nordhessischen Musikszene. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Bühnenerfahrung. Nicht nur dass er sich in deutschen Bands wie Dirty Minds und derzeit Rockhead sowohl als auch Solo seine Sporen verdient hat, eröffnete er auch Konzerte für große Rock- und Metal-Acts, von Sweet, Slade,Barclay James Harvest bis hin zu Doro Pesch und Saxon und arbeitete mit Ex Live Keyboarder von Hot Chocolate zusammen. In den letzten Jahren wirkte er als Backgroundsänger zu Bonfire’s 2017er Veröffentlichung „Byte The Bullet“ und 2018 „Temple of Lies“ neben Musikern wie dem italienischen Sänger, Keyboarder und Produzenten Alessandro Del Vecchio oder Rainbow Keyboarder Paul Morris mit.

The Andrzej Citowicz Experience (T.A.C.E. PROJECT) ist das internationale Musik-und Studioprojekt, das 2012 vom polnischen Gitarristen Andrzej Citowicz (derzeit in Ägypten) und dem Multiinstrumentalisten und Produzenten Dirk Arnicke (Deutschland) gegründet wurde. Beeinflusst von Rockmusik aus den späten 70ern bis zu den 90ern, kreierten sie ihren eigenen, gitarrenorientierten Sound. Zusammen mit dem polnischen Bassisten Patryk Szymanski und dem deutschen Sänger Oliver Monsieur veröffentlichten sie Anfang 2015 eine EP mit dem Titel „Jack Of Hearts“. Das Projekt wurde im Juni 2015 auf Eis gelegt. Jetzt, mit Mike Gerhold, dem aktuellen Line-Up ist

T.A.C.E. PROJECT wieder vollständig.

Mike Gerhold – Gesang

Dirk Arnicke – Schlagzeug, Keyboard, Produktion

Patryk Szymanski – Bass

Andrzej Citowicz – Gitarren



„Vor ein paar Monaten haben Dirk und Andrzej über die Möglichkeit gesprochen, T.A.C.E. PROJECT zu reaktivieren. Dirk traf glücklicherweise Mike online. Er schickte ihm alte T.A.C.E. PROJECT-Songs und so fing es an. Die Rückkehr von T.A.C.E. PROJECT. Wieder Musiker, die sich nie zuvor aber mit Liebe zur gleichen Art von Musik trafen. Derzeit wird an neuem T.A.C.E. PROJECT- Material gearbeitet und an einem neuen Album. Die Single Auskopplung zum Song „You made my day“ wurde am 16.02.2018 veröffentlicht und ein Lyricvideo erstellt. Kurz danach folgte die Single „Come into my bed mit Video.“

Videolink: You made my day.



Viddeolink – Come into my bed.



Nach 6 Monaten kreativen Schaffens mit Herzblut enstand nun eine CD namens „TIME TRAVELLER“ mit 14 Titeln die s in sich haben. Mitreißend und packend, von Musikern die sich nie gesehen haben aber dennoch durch eins vereint sind: Die Liebe zur Musik – und das hört man. Das öffentlich rechtliche Radio in Polen hat bereits 3 Songs des Albums vorgestellt.

Weitere Infos unter:

https://www.facebook.com/tacemusic/

