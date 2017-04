Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Ritterschlachten, alberne Hofnarren, Gaukler, Falkner und Akrobaten wie zu Zeiten des Mittelalters : Das Mittelalterspektakel in Warburg.

Ein wirklich buntes Programm aus längst vergangen Zeiten. Man begab sich auf eine kleine Zeitreise, entdeckte die Antike und kam Sie ins Staunen. Sei es bei den Schau- und Wettkämpfen der edlen Ritter, Feuerspucker, Gaukler oder an den gut 50 Ständen, an denen das alte Kunst- und Handwerk präsentiert wurde.

Bei mittelalterlichen Klängen und ordentlich Tumult konnten die Besucher sich den süßen Honigwein in der markteigenen Met-Taverne schmecken lassen oder mit Schwein am Spieß, frischen Wachteln und vielen anderen Leckereien den ritterlichen Hunger stillen.

Das Mittelalterspektakel in Warburg war wieder ein voller Erfolg.

© M.Kittner





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge