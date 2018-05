Mit der Einweihung des neuen Recyclinghofes am Entsorgungszentrum Lohfelden steht den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Kassel nun eine neue Abgabestelle für ihre Wertstoffe und Abfälle zur Verfügung“, freut sich Vizelandrätin Susanne Selbert bei der offiziellen Eröffnung. Der neue Recyclinghof ergänzt damit das „bewährte Angebot“ am Entsorgungszentrum Kirschenplantage in Hofgeismar.

Auf rund 10.000 Quadratmetern ist in Lohfelden ein moderner und bürgerfreundlicher Recyclinghof unterhalb der bestehenden Biokompostierungsanlage entstanden. Bei der Planung stand der Servicegedanke für die Bürgerinnen und Bürger „für uns im Vordergrund“, so Selbert weite r.Container und Abladeflächen wurden erhöht angeordnet, so dass eine komfortable Anlieferung der Wertstoffe und Abfälle möglich ist. Großzügige Fahrflächen mit einer durchdachten und übersichtlichen Verkehrsführung bieten ausreichend Platz, um auch mit Anhänger zu rangieren.

Für den am Entsorgungszentrum Lohfelden produzierten Qualitätskompost und die verschiedenen losen, gebrauchsfertigen Erden, wurde eine große Verkaufsfläche mit ansprechenden Produktboxen eingerichtet.

Ein übersichtliches Konzept mit einer großflächigen Kennzeichnung der Container und Verkaufsstellen sorgt für eine leichte Orientierung.“Mit dem neuen Recyclinghof sind wir auch für die zukünftigen Anforderungen an eine moderne und kundenfreundliche Abfallwirtschaft gerüstet“, ergänzt Uwe Pietsch, Leiter des Eigenbetriebs Abfallentsorgung Kreis Kassel.

Die Gesamtinvestitionen für d as Bauvorhaben betrugen rund 1,8 Millionen Euro. „Die Aufträge für die Baumaßnahme blieben vorwiegend in der Region“, berichtet Pietsch.

Der Recyclinghof am Entsorgungszentrum Lohfelden steht den Bürgerinnen und Bürgern für die Anlieferung von Wertstoffen und Abfällen bis maximal drei Kubikmeter zur Verfügung. Grünabfälle können wie gewohnt in jeder Menge angeliefert werden.

Weitere Informationen: www.abfall-kreis-kassel.de

PM: Landkreis Kassel (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp