NVV und cantus eröffnen die Wandersaison mit Terminen für geführte Wanderungen von Ronshausen nach Bebra – Natur und Kultur im Einklang –

Der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) und cantus laden diesen Frühling zu einer 15 km langen Wanderung von Ronshausen nach Bebra ein. Die seit Jahren durchgeführten Touren erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Daher können sich ab sofort wieder interessierte Teilnehmer für die anstehenden Termine anmelden.

Start ist jeweils samstags, am 5., 12. und 19. Mai, um 9 Uhr am Bahnhof Ronshausen. Von dort aus begleiten erfahrene Wanderführer die Teilnehmer durch die Naturlandschaften Bärenhecke und Dicke Hecke über Weiterode bis nach Bebra. Unterwegs erhalten die Teilnehmer interessantes Hintergrundwissen über die Region und die angrenzenden Naturschutzgebiete und zur Stärkung einen kleinen Imbiss. Die Tour schließt in Bebra ab mit einer Führung durch die Stadtgalerie – eine stetig wachsende Kunstausstellung im Freien, die für jeden zugänglich ist. Ende und Ankunft am Bahnhof Bebra wird um ca. 17 Uhr sein.

Am 5. Mai findet in Bebra anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen Bahnhofsvorplatzes ein Fest statt mit zahlreichen Bewirtungsständen und einem Unterhaltungsprogramm. Hier bietet sich die Gelegenheit, erneut eine Rast einzulegen oder an der Stadtgalerie-Führung teilzunehmen.

Über die Anreise müssen sich die Wanderer wie gewohnt keine Gedanken machen. Denn die Start- und Zielorte sind direkt mit Bussen und Bahnen zu erreichen. Allen Teilnehmern werden rechtzeitig vor der Veranstaltung die jeweilige individuelle Reiseverbindung im NVV-Gebiet und ein Ticket für die Hin- und Rückfahrt zugesendet.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.cantus-bahn.de und www.nvv.de oder telefonisch unter 0561 766396-0 möglich. Anmeldeschluss ist der 24. April 2018 bzw. wenn alle Plätze vergeben sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Kostenbeitrag liegt bei 20 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre können nur in Begleitung Erwachsener und kostenfrei teilnehmen. Das Rahmenprogramm sowie die An- und Abreise im NVV-Gebiet sind bereits im Teilnahmebeitrag enthalten.

PM: NVV (HJ)

