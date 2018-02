Landkreis Kassel stellt neues Angebot vor

Region Kassel. Ab sofort kann man Wurst, Honig, Fruchtaufstriche, Salz, Likör und andere leckere Erzeugnisse aus dem Reinhardswaldauch online kaufen. „Schon seit vier Jahren gibt es die Marke Reinhardswaldprodukte, die ausgewählte Köstlichkeiten von regionalen Erzeugern anbietet – jetzt gibt es auch einen Online-Shop, mit dem man bequem einkaufen und sich die Ware nach Haus liefern lassen kann“, informiert Vizelandrätin Susanne Selbert, die die Einführung des Labels maßgeblich initiiert hat. Der Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises hatte gemeinsam mit der Baunataler Diakonie Kassel e.V. die Reinhardswaldprodukte entwickelt, um regionale Produkte aus dem Reinhardswald besser zu vermarkten und gleichzeitig die Region bekannter zu machen.



Die Website www.reinhardswald-produkte.de stellt die aktuell rund 20 erhältlichen Produkte unter dem Motto „Natürlich – ein Stück Region“ übersichtlich vor, vermittelt einen Einblick in die beteiligten Erzeugerbetriebe und listet alle Verkaufsstellen mit Öffnungszeiten auf. „Die hochwertig gestalteten Spezialitäten eignen sich nicht nur für den Genuss zuhause, sondern sind auch ein schönes Geschenk oder Mitbringsel“, informiert Angela Webering vom Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen. Versandt werden die Online-Bestellungen über den Online-Shop des Tierparks Sababurg, wo man sich auf Wunsch auch seine Bestellung abholen kann.



Die Renner im Produkt-Angebot sind der Aronia-Likör und der Fruchtaufstrich aus Aronia sowie die verschiedenen Honig-Sorten. „Am häufigsten wird die Wildschwein-Stracke nachgefragt“, berichtet Webering.



Bisher bieten eine Reihe von Geschäften in der Region die Erzeugnisse an. Die Waberner Werkstätten produzieren passende Holzkästchen, mit denen sich die Produkte schön verpacken und verschenken lassen. Weitere Angebote und Verkaufsstellen sind geplant.

PM: Harald Kühlborn (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp