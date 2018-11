Premiere in Bad Hersfeld : DER HERR DER FLIEGEN

Stehende Ovationen für junge Schauspieler bei der Premiere in Bad Hersfeld .

Respekt vor der Leistung der Schauspieler! Ich war so beeindruckt und mitgenommen, dass ich oft vergaß auf den Auslöser zu drücken.

Nach dem gleichnamigen Roman von William Golding

Dramatisierung von Nigel Williams / Deutsch von Astrid Windorf

Inszenierung: Joern Hinkel

Es spielen: Mitglieder des Sommernachtsträumer e.V.

/ 3. / 4. November 2018, 19 Uhr

Probenhalle der Bad Hersfelder Festspiele

an der Stadthalle (Wittastraße – Ecke Lutherstraße)

Unkostenbeitrag 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Karten ab Samstag, den 27.10. beim Ticketservice der Stadt, in der Hoehl’schen Buchhandlung, bei tausendschoen (Johannesstrasse 10) und an der Abendkasse.

Die Sommernachtsträumer spielen DER HERR DER FLIEGEN! – William Goldings weltberühmte Parabel auf den kalten Krieg, für die er 1983 den Nobelpreis für Literatur erhielt, ist heute wieder von erschreckender Aktualität.

Eine Gruppe von Schülern stürzt nach einem Raketenangriff mit einem Flugzeug über einer verlassenen, paradiesisch schönen Südsee-Insel ab. Fernab von jeglicher Zivilisation versuchen sie zu überleben. Zunächst tun sie alles dafür, sich an selbst festgelegte Regeln zu halten und sich demokratisch untereinander abzustimmen. Aber je größer der Hunger, je verzweifelter die Angst vor wilden, unbekannten Tieren, desto mehr setzen sich die Stärkeren gegenüber den Schwächeren durch. Eifersucht macht sich breit, Konkurrenzdenken führt zu erbitterten Machtkämpfen, bis die Kinder schließlich unkontrolliert ihre Aggressionen ausleben und übereinander herfallen. Es wird ein Kampf ums nackte Überleben, der schon bald seine ersten Opfer fordert.

Sommernachtsträumer e.V.

Nachdem Joern Hinkel 2014 mit vielen Jugendlichen im Rahmen der Bad Hersfelder Festspiele SOMMERNACHTSTRÄUMEREIEN und danach KRABAT inszeniert hatte, entstand der Wunsch, auch außerhalb der Festspielzeit Theaterprojekte umzusetzen und durchgehend mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Der Verein wurde 2016 in Bad Hersfeld gegründet, fördert seitdem junge Talente in Workshops unter professioneller Anleitung und bietet ihnen Auftrittsmöglichkeiten. Zu den letzten Inszenierungen der Sommernachtsträumer gehörten DIE WELLE, KLASSENFEIND und FRÜHLINGSERWACHEN.

Leider gibt es nur noch 2 Vorstellungen. Absolut sehenswert!!

Info: Pressedienst der Bad Hersfelder Festspiele / M.Kittner ©Fotos: M.Kittner