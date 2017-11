Zufriedene Gesichter in der Schule. Über 1000 Besucherinnen und Besucher kamen zu diesjährigen „Tag der offenen Tür“ in Freiherr-vom-Stein-Schule Immenhausen. Neben Aufführungen und Präsentationen der Arbeitsgemeinschaften gab es viele Mitmachaktionen. Bilder konnten gezeichnet, Ski gewachst, Experimente in den naturwissenschaftlichen Räumen gemacht werden.

Die Schulsozialarbeit informiert ebenso wie die sozialen Projekte an der Schule. Für das leibliche Wohl hatten viele Klassen gesorgt. Schulleitungsmitglied Astrid Fehling bot stündliche Führungen an. „Besonders Grundschuleltern nutzten diese Führungen und machten sich ein Bild von unseren modernen Fachräumen, den sanierten Klassenzimmern und vielfältigen Möglichkeiten auf dem Schulgelände“, so Fehling. Besonders gut angenommen wurde auch der von Karin Schwarz wieder organisierte „Ehemaligencafé“. „Wir hatten viel Spaß bei den Rückblicken auf und in die Vergangenheit“, so die langjährige Lehrerin. Ein Besuchermagnet waren die Sportangebote. Die Kletterwand war den ganzen Tag über frequentiert.

Schulleiterin Brigitte Kastell war am Ende des Tages zufrieden: „Die Stimmung war toll, die Eltern aus den Grundschulen konnten sich gut informieren und die Schulgemeinde hatte ein schönes Fest.“ Zwar war es etwas kühl, aber die warme Kartoffelsuppe wärmte hervorragend, wie auch heiße Getränke an der „Skibar“. Fotos gibt es auf der Homepage www.gesamtschule-immenhausen.

PM: Marcus Leitschuh Rektor

