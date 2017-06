Werbung Werbung



Die Jungtiersaison im Tierpark beginnt bereits im Frühling und so wurden schon zahlreiche Tierbabys im Tierpark Sababurg geboren.

Auf die Nachzucht einer Tierart sind die Mitarbeiter aber besonders stolz, denn im Mai und Juni sind zwei Jungtiere bei den Westkaukasischen Steinböcken geboren.

Die Westkaukasischen Steinböcke, auch Ture genannt, haben nur ein sehr kleines, natürliches Verbreitungsgebiet im westlichen Kaukasus und sind stark gefährdet.

In freier Wildbahn gibt es weniger als 5.000 Exemplare und auch in zoologischen Einrichtungen werden die Westkaukasischen Steinböcke nur selten gezeigt, nur in 5 deutschen Zoos kann man die Tiere sehen: Zoo Halle, Zoo Chemnitz, Zoo Dresden, Zoo Frankfurt und bei uns im Tierpark Sababurg. Momentan nehmen nur 12 Institutionen am Zuchtbuch teil und laut des letzten Zuchtbuches (Stand 31.12.2015) leben nur 149 Exemplare der Ture in europäischen Zoos.

Bei uns werden die Tiere seit 1999 gehalten, die Gründertiere kamen damals aus dem Zoo Chemnitz. Nachdem die Zucht in den ersten Jahren gut lief, stagnierte der Bestand in den letzten Jahren leider sehr, da nicht verwandte Tiere schlecht zu bekommen waren.

Das letzte Jungtier wurde bei uns 2014 geboren und im letzten Jahr lebte bei uns nur noch ein Bock, „Heinrich“, sowie die drei Weibchen „Jule“, „Pauline“ und „Elsa“.

2016 traten wir dann dem ESB (European StudBook) bei, welches vom Zoo Olomouc in Tschechien koordiniert wird. In Absprache mit der Koordinatorin führten wir einen Männertausch zur Blutauffrischung durch: „Heinrich“ musste uns verlassen, dafür kam der 3-jährige Steinbock „Pavel“ aus dem Zoo Olomouc zu uns.

Der Tausch führte dann bereits dieses Jahr zum Erfolg: Nach der Paarungszeit der Ture vom November bis zum Januar brachte Mama „Elsa“ nach 150-160 Tagen Tragzeit am 18. Mai 2017 unser erstes Steinbock Kitz seit 3 Jahren zur Welt, die kleine „Jitka“.

Vor zwei Wochen, am 19.06.2017, bekam „Jitka“ dann ein kleines Geschwisterchen.

Mit den beiden Jungtieren leben nun 6 der seltenen Westkaukasischen Steinböcke bei uns im Park und wir hoffen, dass Papa „Pavel“ auch in den nächsten Jahren fleißig für den Fortbestand der Tierart sorgt!

PM: TIERPARKVERWALTUNG SABABURG (JH)





