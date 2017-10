Werbung Werbung

Sommerflugplan ab Kassel Airport macht Vorfreude auf den nächsten Sommer

Kassel, 09. Oktober 2017 – Für sonnenhungrige Nordhessen ist jetzt schon der Urlaub für den nächsten Sommer planbar: Flüge mit der Sundair sind bereits für den Sommer 2018 veröffentlicht und buchbar. Es geht viermal nach Palma de Mallorca, dreimal die Woche nach Kreta und zweimal nach Hurghada/Ägypten. Kos und Rhodos werden erstmals ab Kassel jeweils zweimal wöchentlich angeflogen. Damit sind nach dem erfolgreichen Start in diesem Jahr im Sommer 2018 13 wöchentliche Flüge im Angebot. Außerdem wird es zusätzlich Reisen zu attraktiven Sonderreisezielen geben, u. a. nach Sardinien, Madeira, Golf von Sorrent, Malta, Sizilien, Kanalinseln/ Jersey, Kalabrien, Griechenland und die Toskana. Weitere Ziele sind in Planung.

Dr. Thomas Schäfer, Hessens Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Kassel: „Sich jetzt, wo es kühler wird, warme Gedanken über den Sommerurlaub 2018 zu machen, tut gut. Schön, dass die Nordhessen damit nun beginnen können. Für sie und für den Flughafen sind die Aussichten gut und sonnig: Mit Schauinsland-Reisen hat der Kassel Airport einen renommierten und professionell arbeitenden Reiseveranstalter als Partner gefunden, der sich mit der Fluggesellschaft Sundair langfristig am Flughafen engagieren möchte. Das Angebot wurde in diesem Sommer gut angenommen und daher nun im gleichen Umfang für das kommende Jahr vorgestellt. Ich bin mir sicher, dass auch im Sommer 2018 viele Nordhessen ihren Urlaub am Kassel Airport beginnen lassen.“

Lars Ernst, Geschäftsführer Kassel Airport: „Ich freue mich, dass wir den Urlaubern in unserer Region auch im Sommer 2018 wieder attraktive Reiseziele anbieten können. Wir bedanken uns bei unseren Partnern Schauinsland-Reisen und Sundair für die kontinuierliche Planung und diesen erneuten Beleg für eine langfristige Zusammenarbeit. Der Sommer 2017 läuft sehr gut am Kassel Airport und wir sind sehr zuversichtlich, dass sich dieser erfolgreiche Trend auch über den Winter im nächsten Jahr weiter entwickeln wird. Die Vorfreude auf den nächsten Sommerurlaub ab Kassel kann beginnen.“

Derzeit geht es noch bis zum Ende des Sommerflugplans am 31.10. insgesamt 12mal wöchentlich mit Sundair nach Palma/Mallorca, Kreta, Hurghada/Ägypten, Gran Canaria und Fuerteventura. Am 01. November startet der Winterflugplan mit jeweils zwei wöchentlichen Verbindungen nach Gran Canaria, Teneriffa und Hurghada/Ägypten. Der neu veröffentlichte Sommerflugplan 2018 startet am 1. Mai 2018 am nordhessischen Flughafen.

Weitere Informationen und den aktuellen Flugplan finden Sie unter www.kassel-airport.aero.

PM: Kassel Airport (HJ)

