Soulsonic :CD-RELEASE-KONZERT

Am FR, 30.11.2018 veröffentlichen die Kasseler Sängerin Romana Reiff und der Pianist Michael Müller ihr erstes gemeinsames Album „SOULSONIC – New Spirit“ im Theaterstübchen in Kassel.

„I Wanna Be Loved By You“ stimmt die zahlreich erschienenen Zuschauer auf einen schönen Abend ein.

New Spirit, so der Titel der neuen CD, begeisterte Romana Reiffs Fans und zweifelsohne gewannen die beiden mit diesem Auftritt im „Stübchen“ neue Fans hinzu. „ Komisch, ich kannte Soulsonic noch gar nicht. Gut, dass meine Freunde mich mitgenommen haben! Ab sofort werde ich die beiden im Auge behalten.“ Sprachs und kaufte eine bereitliegende CD. Ich natürlich auch, denn „ support your local heroes“ lautet die Devise.

Bekannte Lieder erscheinen in neuen Arrangements von Reiff und Müller in ganz neuen Gewändern.

I Wanna Be Loved By You, Valerie , Applaus, Applaus, No Roots, Ohne Dich, Field Of Gold , Somewhere Over The Rainbow, You Give Love A Bad Name, Just Can´t Stop Loving You (Piano Solo) , Happy. Eine Eigenkomposition von Romana Reiff ( Im Kreis ), beeindruckt mit besonderer Intensität.

Die Musik von Soulsonic lebt von der spürbaren Lust, bekannte Melodien aus Dorothea Proschkin einer neuen kompositorischen Umgebung wirken zu lassen.

Dabei gelingt es Sängerin Romana Reiff und Ihrem Pianist Michael Müller, die eigenen Arrangements mit unwiderstehlicher Intensität zu füllen.

Sie verstehen es, ihre Zuhörer mit überraschenden Momenten und überzeugender Spielkunst zu begeistern. Die Magie des Zusammenspiels, stimmliche Virtuosität und ein abwechslungsreiches Repertoire prägen den unverwechselbaren Sound von Soulsonic.

Qualität und Leichtigkeit begegnen sich auf höchstem Niveau und Spielfreude sprüht aus jedem Ton. Ein außergewöhnliches Popduo, das immer aktuell klingt und doch so viel von der Tradition erzählt…

Soulsonic wurde 2004 in Kassel (mit Andreas Köthe am Piano) gegründet und steht bis heute deutschlandweit auf der Bühne.

Sehr schön und leider zu kurz der Auftritt des Special Guest Dorothea Proschko, die uns als Lady of Swing bekannt ist. Bald in der

© M.Kittner © Fotos: M.Kittner