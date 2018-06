Klasse, was die „Heißsporne“ der Titans zeigen. Nicht zu viel Taktik sondern mehr Bewegung und Aktionen. Angespornt von einem engagiertem Trainerteam, die für jeden Sportler ein lobendes Wort haben. SO geht Motivation!

Football vom Feinsten auf der Hessenkampfbahn. Über 150 Zuschauer – Eltern, Spieler und Fans beider Teams – verteilt auf beiden Seiten der Sideline feuern ihr Team laut an. Die Schwalmstadt-Eschwege Kooperation kämpft erbittert um einen Sieg, um die knappe Niederlage im Hinspiel auszugleichen.

Doch keine Überraschungen. Souverän gewinnen die Juniors spektakulär auch das einzige Heimspiel und sind ungeschlagener Meister der U19 Tackle Jugendlandesliga Mitte.

Die Junior Teams

Die Nachwuchsförderung ist ein besonderes Anliegen der Kassel Titans. Bereits seit 2002 gibt es das Junior Tackle Team (16-19 Jahre), welches seither ohne Unterbrechung in hessischen Jugendligen antritt. Seit 2014 gibt es auch das zweite Titans Jugendteam, die Junior Flaggies (12-15 Jahre), die 2015 ihre erste Season antraten.

Wir gratulieren den Juniors, von denen einige ab Montag in die Ränge der Seniors aufsteigen.

© Info: Titans / M.Kittner © Fotos: M.Kittner