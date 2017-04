Werbung Werbung



Ersatz durch Busse, RegioTram und Regionalexpress aus Hagen

Durch eine umfangreiche Gleisbaustelle der DB Netz AG mit einer Streckensperrung zwischen Altenbeken und Paderborn, deren Auswirkungen bis Kassel reichen, müssen die Fahrgäste in Nordhessen ab 5. Mai, ca. 20:00 Uhr, sechs Wochen lang bis 14. Juni 2017 mit Einschränkungen auch im Regionalverkehr rechnen, da in dieser Zeit der Regionalexpress 11 Dortmund-Paderborn-Hofgeismar-Kassel zwischen Paderborn und Kassel in beiden Richtungen entfällt. Stattdessen besteht die Möglichkeit den Regionalexpress von Hagen über Warburg, Hofgeismar und Kassel sowie die RegioTram zwischen Kassel und Hofgeismar zu nutzen.

Darüber hinaus wird der Regionalexpress 11 zwischen Kassel und Paderborn durch Busse ersetzt:

Ersatzverkehr Linie 1 (EV1): Paderborn – Kassel-Wilhelmshöhe nonstop

Ersatzverkehr Linie 2 (EV2): Paderborn – Kassel-Wilhelmshöhe mit Zwischenhalten Altenbeken, Willebadessen, Warburg und Obervellmar

Ersatzverkehr Linie 3 (EV3): Warburg – Hofgeismar nonstop

In Kassel-Wilhelmshöhe halten die Busse an Bussteig 1b vor dem Bahnhofsgebäude, in Hofgeismar halten die Ersatzbusse vor dem neuen Bahnhofsgebäude

Der NVV schlägt seinen Fahrgästen folgende Alternativen vor:

Von Kassel-Wilhelmshöhe nach:

Hofgeismar: Regionalexpress RE17 Kassel – Hofgeismar – Warburg – Hagen oder Umsteigeverbindung R4 Korbach –Wolfhagen -Kassel/ RT1 Kassel-Hofgeismar über Obervellmar

Warburg: Regionalexpress 17 Kassel – Hofgeismar – Warburg – Hagen oder Ersatzverkehr Linie EV2

Willebadessen, Altenbeken: Ersatzverkehr Linie EV2 oder Umsteigeverbindung Regionalexpress RE17 Kassel – Hofgeismar – Hagen bis Warburg, weiter mitRegionalbahn RB72

Paderborn: Ersatzverkehr Linie EV1

Von Hofgeismar nach:

Kassel-Wilhelmshöhe: Regionalexpress RE17 Hagen – Hofgeismar – Kassel oder Umsteigeverbindung RT1 Kassel-Hofgeismar/R 4 Korbach – Wolfhagen – Kassel über Obervellmar

Warburg: Regionalexpress RE17 Kassel – Hofgeismar – Warburg – Hagen oder Ersatzverkehr Linie EV3

Willebadessen, Altenbeken: Mit Regionalexpress RE17 Kassel – Hofgeismar -Hagen oder Ersatzverkehr Linie EV3 nach Warburg, weiter mit Regionalbahn RB72 oder Ersatzverkehr Linie EV2

Paderborn: Mit Regionalexpress RE17 Kassel – Hofgeismar – Warburg – Hagen oder Ersatzverkehr Linie EV3 nach Warburg, weiter mit Regionalbahn RB72 nach Altenbeken und weiter mit Ersatzverkehr Linie EV2 nach Paderborn oder von Warburg direkt mit Ersatzverkehr Linie EV2 nach Paderborn

Da sich die Reisezeiten durch den Busersatzverkehr ändern, die Anschlüsse nicht immer gewährleistet sind und auch zusätzliche Züge zwischen Hagen-Hofgeismar und Kassel verkehren empfiehlt der NVV seinen Fahrgästen, sich über die jeweiligen Fahrten durch die NVV-Auskunft per App oder im Internet unter www.nvv.de oder das kostenfreie NVV-ServiceTelefon 0800-939-0800 zu informieren.

Quelle: Nordhessischer VerkehrsVerbund (NVV) (JH)





