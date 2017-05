Werbung Werbung



Zum ersten Mal in der Geschichte der Bad Hersfelder Festspiele war ein Schauspiel bereits im Februar und damit schon vier Monate vor Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele so gut wie ausverkauft. Deshalb wurden bereits im Februar Zusatztermine geplant. Das Interesse an Dieter Wedels MARTIN LUTHER – DER ANSCHLAG ist weiterhin so enorm, dass es derzeit schon wieder nur noch Rest-Karten gibt.

Deshalb werden weitere Zusatzvorstellungen angeboten:

MARTIN LUTHER – DER ANSCHLAG

Freitag, 04. August, 15 Uhr

Freitag, 18. August , 15 Uhr

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 19. Mai um 9:00 Uhr.

Tickets und Informationen:

Telefon +49 6621 640200

ticket-service@bad-hersfelder-festspiele.de

www.bad-hersfelder-festspiele.de ;

online und in allen EVENTIM-Vorverkaufsstellen.

