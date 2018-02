Die Fachabteilung Boxen des TSV Korbach veranstaltet in Kooperation mit dem hessischen Boxverband und der hessischen Bereitschaftspolizei im Rahmen des Hessentags 2018 in Korbach ein exklusives Box -Event. Am 31.5.2018 um 11:00 Uhr wird die Sportveranstaltung im Polizei -Bistro -Zelt auf dem Parkplatz an der Kalkmauer stattfinden.

Insbesondere den großen Engagement der Familie Jassmann ist es zu verdanken, dass solch ein Event in Korbach großen Anklang finden wird. Mario Jassmann konnte erst am 2. Dezember 2017 in der Korbacher Kreissporthalle seinen Titel erfolgreich verteidigen. Er gilt als großes Boxtalent und man wird sicher noch einiges von ihm hören. Reinhard Jassmann, der selbst lange als Boxer im Ring aktiv war und später erfolgreich als Trainer arbeitete und die Kinder und Jugendabteilung des TSV Korbach seit Jahrzehnten erfolgreich aufgebaut hat und sich sehr für Kinder und Jugendliche engagiert freut sich sehr, dass nun anlässlich des Hessentags 2018 in Korbach, das dem Box -Sport erneut so große Beachtung geschenkt wird.

Karin Jassmann, die Ehefrau von Reinhard Jassmann und Mutter von Mario Jassmann, betreibt äußerst erfolgreich in Korbach einen Sportfachhandel mit der Spezialisierung im Bereich Boxen. Am 31.5.2018 werden dann die dritten offenen Korbacher Stadtmeisterschaften mit Kämpfern aus Korbach, so wie aus anderen hessischen Vereinen und anderen Landesverbänden stattfinden.

Der hessische Minister Präsident Volker Boffier übernimmt die Schirmherrschaft. Staatsminister Peter Beuth wird in einer Rede die Grußworte vom Hessischen Ministerium überbringen. Viele weitere Prominente aus den unterschiedlichsten Bereichen haben ebenfalls Ihr Kommen und ihre Unterstützung für diesen besonderen Event angekündigt. Offiziell bestätigt wurde, dass der mehrfache Hessenmeister und dritte der Deutschen Meisterschaft Leon Anselm mit von der Partie sein wird. Die Nordhessen Rundschau wird wieder live vor Ort sein und für Sie berichten.

www.nordhessen-rundschau.de

www.hessentag2018.de

