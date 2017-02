Karnevalssitzung in St. Theresia Die katholische Kirchengemeinde St. Theresia lädt zur alljährlichen Karnevalssitzung am Samstag, dem 25. Februar im Pfarrheim St. Theresia, Heinrich-Schütz-Allee 285 in Kassel ein. Unter dem Motto „Und dann die Hände zum Himmel, kommt lasst uns fröhlich sein!“ wird ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Büttenreden, Sketchen, Tanz und Livemusik geboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Einlass ab 19.00 Uhr, Beginn um 19.33 Uhr, Eintritt € 5,00.

Quelle: Bistum Fulda│Nordhessen/Kassel im Auftrag der Bischöflichen Pressestelle Fulda (JH)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge