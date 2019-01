Besucherrekord bei Flic-Flac

64 000 Zuschauer beim 10. Festival der Artisten.

Am Ende der letzten Vorstellung am 13. Januar erfolgte die mit Spannung erwartete Preisverteilung der 3 beliebtesten Auftritte. Nach jeder Vorstellung hatten 10 ausgeloste Besucher die Chance, ihre Lieblingsacts zu wählen. Laut Flic-Flac-Manager Martin Krockauer fiel die Entscheidung erst in der letzten Nachmittagsvorstellung. So knapp war es.

Das amerikanisch / russische Duo A und A gewann den mit 5000,-€ dotierten dritten Preis.

10 000 € gab es für die fliegenden Motorradfahrer der Mad Flying Bikes.

Überraschend gewannen die zehn Motorradfahrer, die ihre unglaublichen Runden in der Stahlkugel „ Globe of Speed“ drehten. Ihr Preis: 15 000 € .

(MK) © Fotos: M.Kittner