Kassel, 26. März 2018. Über die Osterfeiertage muss niemand auf sein Schwimmvergnügen verzichten. Nach Angaben der Städtischen Werke öffnet das Auebad von Karfreitag bis Ostermontag regulär zwischen 10 und 22 Uhr. Das Hallenbad Süd hat allerdings eingeschränkte Öffnungszeiten. Am Karfreitag, 30. März 2018, ist das Bad von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Ostersamstag findet von 8 bis 10 Uhr wie jeden Samstag das Frauenschwimmen statt. Von 10 bis 18 Uhr ist das Bad für die Allgemeinheit geöffnet. Am Ostersonntag und Ostermontag bleibt das Bad im Stadtteil Brückenhof geschlossen.

PM: Stadt Kassel (HJ)

