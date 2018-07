Kassel (ots) – Heute Nacht, um 01:50 Uhr, sprengten unbekannte Täter den Geldausgabeautomaten der Raiffeisenbank in der Flughafenstraße in Fuldabrück-Bergshausen. Nach ersten Informationen flüchteten die Täter mit einer dunklen Limousine der Marke Audi oder BMW. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, über die Höhe des Stehlgutes kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kassel: 0561/9100.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)