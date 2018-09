Warm-Weiß und in Farbe: Königsstraße erstrahlt in neuem Licht

Vom heutigen Mittwoch an bekommt die Untere Königsstraße eine neue Beleuchtung. Sie wird den Stil der innerstädtischen Einkaufsmeile prägen.

„Die neuen Leuchten in Ringform sind individuell für Kassel und den repräsentativen Charakter der Königsstraße entwickelt worden. In diesen Prozess waren die Städtische Werke Netz + Service GmbH (NSG) und die City Kaufleute eingebunden. Das Ergebnis ist etwas ganz Besonderes, was stilbindend für die Königsstraße in Kassel sein wird“, erklärt Stadtbaurat Christof Nolda.

Stadtrat Dirk Stochla pflichtet Christof Nolda bei: „Neben der warm-weißen Grundbeleuchtung für die Straße kann ein Ring zu besonderen Anlässen farbig hinzugeschaltet werden, wodurch von den Leuchten eine stimmungsvolle Wirkung ausgeht. Auch bei Tag wirken die Leuchten aufgrund ihrer schlichten Erscheinung elegant. Dieses Element ergänzt zudem die zurückhaltende Oberflächengestaltung und betonen die Linearität der Straßenachse.“

Das Modell der Südtiroler Firma EWO hat eine Ringform, die Licht nach unten und zur Seite abstrahlen kann. Zudem kann das seitliche Lichtband farbig geschaltet werden. Insgesamt werden in der Unteren Königsstraße 18 neue Leuchten an neun Überspannungen in 10,5 Metern Höhe. Ihr Durchmesser beträgt einen Meter. Dank des neuen Steuerungssystems ist auch möglich, die Lichtstärke individuell zu regulieren. Die Leuchten hängen höher als die frühere Beleuchtung, wodurch der Straßenraum besser ausgeleuchtet ist. Somit sind auch Personen besser erkennbar und das Sicherheitsempfinden dürfte sich verbessern, hofft die Stadt.

PM: Stadt Kassel (HJ)