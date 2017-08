Werbung Werbung

Am ersten September-Wochenende ist es wieder so weit:

Das große Mittelalterliche Spectaculum im Tierpark Sababurg findet in dem einmaligen Ambiente des kulturhistorischen Mauerparks unterhalb der Sababurg statt.

Am Samstag, 02. September 2017 von 10:00 – 23:00 Uhr und am Sonntag, 03. September 2017 von 10:00 – 19:00 Uhr versetzt der Tierpark Sababurg seine Besucher in eine spannende Epoche zwischen Antike und Neuzeit. Es entsteht ein großer mittelalterlicher Platz mit Zelten und Ständen. Hier wird gelebt, gekämpft und gefeiert, gefeilscht und verkauft. Über 300 historische Figuren tragen dazu bei, dass sich der Besucher in einer anderen längst vergangenen Welt glaubt.

Schaukämpfe mit Blankwaffen, Kinderbelustigung, allerlei Gaumenschmaus und Unterhaltung werden geboten: Heerlager, Gaukler, Hexen und Bogenschützen, Herolde, Kunsthandwerker und edle Ritter in Kettenhemden, Helmen und Lederzeug mit Schwertern, Lanzen und Speeren.

Mehrmals täglich wird die bekannte Mittelalterband „Tanzwut“ das Spectaculum am Samstag und Sonntag beleben und am Samstagabend ein sehens- und hörenswertes 90-minütiges Konzert zeigen.

Das Komiker-Duo „Pampatut“ wird den Markt an beiden Tagen um 10:00 Uhr eröffnen und den ganzen Tag lang Unsinn treiben.

An beiden Tagen ist auch die Mittelalterband „Tarranis“ mit dabei. „Tarranis“ ist Spielfreude und Lebenslust zugleich mit einer perfekten Verbindung aus historischer Marktmusik und Unterhaltung! Abgerundet wird das musikalische Programm durch „Rabenweiß“, einer jungen Band aus Niedersachsen.

Die historische Falknerei Hellenthal wird zweimal täglich ihre edlen Greifvögel im Flug vorführen. Eine besondere Attraktion wird das Mittelalter-Wikinger-Karussell für Groß und Klein sein.

Bekannte Künstler aus der Mittelalter-Szene versprechen weitere Programmhöhepunkte: „Marbun“, der Gaukler und Jongleur, wird ebenso dabei sein wie die „Hexe Beltana“ und „Spiriti Sancti“ mit ihrer abendlichen, spektakulären Feuershow.

Keiner sollte sich das Ereignis des Jahres im Tierpark Sababurg zwischen Bad Karlshafen und Hofgeismar, mitten im Reinhardswald gelegen, entgehen lassen. Für die Veranstaltung wird kein zusätzlicher Eintritt erhoben; nur der normale Tierparkeintritt (8,00 € pro Erwachsenen, 4,50 € für Kinder zwischen 4-15 Jahre) wird fällig. Kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung. Für die zusätzlichen Parkplätze wird ein Shuttledienst eingerichtet. Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden.

Weitere Information erhalten Sie bei der Tierparkverwaltung Sababurg; Tel.: 05671-7664990, Fax: 05671-76649999 oder per E-Mail: info@tierpark-sababurg.de und im Internet unter www.tierpark-sababurg.de und www.mittelalter-im-tierpark.de

Anfahrtswege:

A 44 – Zierenberg – Hofgeismar – Sababurg

A 7 – Hann. Münden – Reinhardshagen – Sababurg

Programm:

Samstag, 02.09.2017, 10:00 – 23:00 Uhr

10:00 Uhr Beginn des Mittelalterlichen Spectaculums mit Pampatut

10:30 Uhr Hexenzaubershow

11:00 Uhr Tarranis

11:00 Uhr Beginn Bogenturnier

12:00 Uhr Pampatut

12:30 Uhr Rabenweiß

13:00 Uhr Blankwaffenkämpfe auf dem Turnierplatz

13:15 Uhr Vorstellung der Greifvögel (Mittelalterliche Falknerey zu Hellenthal) in der Nähe des Turnierplatzes

13:30 Uhr Gaukeley mit Marbun

14:00 Uhr Tanzwut

15:00 Uhr Fortsetzung Bogenturnier

15:00 Uhr Hexenzaubershow

15:45 Uhr Vorstellung der Greifvögel (Mittelalterliche Falknerey zu Hellenthal) in der Nähe des Turnierplatzes

16:00 Uhr Tarranis

16:30 Uhr Pampatut

17:00 Uhr Tanzwut

18:00 Uhr Blankwaffenkämpfe auf dem Turnierplatz

18:30 Uhr Tarranis

19:15 Uhr Siegerehrung Bogenturnier

19:30 Uhr Pampatut

20:00 Uhr Entzünden des Lagerfeuers durch Port Fjørsins

20:15 Uhr Abendkonzert Tanzwut

22:00 Uhr Große Feuershow „Magie des Feuers“ mit Spiriti Sancti

23:00 Uhr Spectaculum Ende

Sonntag, 03.09.2017, 10:00 – 19:00 Uhr

10:00 Uhr Beginn des Mittelalterlichen Spectaculums mit Pampatut

10:30 Uhr Rabenweiß

11:00 Uhr Hexenzaubershow

11:30 Uhr Pampatut

12:00 Uhr Tanzwut

12:30 Uhr Gaukeley mit Marbun

13:00 Uhr Blankwaffenkämpfe auf dem Turnierplatz

13:15 Uhr Vorstellung der Greifvögel (Mittelalterliche Falknerey zu Hellenthal) in der Nähe des Turnierplatzes

13:30 Uhr Tarranis

14:00 Uhr Hexenzaubershow

14:30 Uhr Pampatut

15:00 Uhr Tanzwut

15:45 Uhr Vorstellung der Greifvögel (Mittelalterliche Falknerey zu Hellenthal) in der Nähe des Turnierplatzes

16:00 Uhr Tarranis

16:30 Uhr Gaukeley mit Marbun

17:00 Uhr Pampatut

18:00 Uhr Abendkonzert Tanzwut

19:00 Uhr Spectaculum Ende

Außerdem erfreuen an beiden Tagen der Marionettenspieler Fridolin Fadentüddel, die Troll- und Märchenschmiede, das Kinderritterturnier und das Duo Pessulantus die Besucher in ihren Zelten.

Zusätzlich dreht sich wieder das große Wikingerkarussell für Groß und Klein.

PM: TIERPARKVERWALTUNG SABABURG (JH)

Teilen mit: Drucken

