Pfingstmontag, 21. Mai 2018, 11.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Fuldatal-Wilhelmshausen, Obermühle, Kötnerei 14

Am Pfingstmontag, 21.05.2018 findet von 11.00 bis 18.00 Uhr an der Obermühle in Fuldatal-Wilhelmshausen das 13. Mühlenfest mit einem bunten Programm für die ganze Familie statt. Jung und Alt sind herzlich eingeladen!

Besuchen Sie anlässlich des „Deutschen Mühlentages“ die Obermühle und das angrenzende Scheunenmuseum und genießen Sie Kaffee und Kuchen, Bratwurst und kalte Getränke. Für die Kinder wird es wieder zahlreiche Attraktionen und Überraschungen geben.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Geschichts- und Museumsverein Fuldatal e.V. (Volker Luckhard, 0561/817648, www.gum-fuldatal.de).

PM: Region Kassel-Land e.V. (HJ)





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp