Kassel, 27. September 2017 – 149 Passagiere konnten heute um kurz nach 06:00 Uhr erstmals mit dem stationierten Airbus A320 der deutschen Fluggesellschaft Sundair von Kassel nach Mallorca starten. Nach ihrer Rückkehr aus Mallorca wird die Maschine um 12:25 Uhr nach Gran Canaria starten.

„Endlich geht’s los! Ich kann den Unmut mancher Reisender über den Ersatz-Flugplan der vergangenen Wochen verstehen und die Ungeduld der Belegschaft am Flughafen, die unbedingt ‚ihr‘ Flugzeug abfertigen möchte. Nun ist es geschafft. Das für schauinsland-reisen und Sundair sicherlich auch finanziell aufwendige Überbrücken des Sommers mit anderen Fluggesellschaften hat aber auch gezeigt, wie ernst es den neuen Partnern am Flughafen ist. Sie haben ein dauerhaftes Bekenntnis zum Standort Kassel ausgesprochen. Die nun erfolgte Stationierung des Sundair-Fliegers ist der für alle sichtbare Beleg. Ich wünsche allzeit guten Flug!“, sagte heute Hessens`Finanzminister Dr. Thomas Schäfer (Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Kassel) zum Start der Sundair ab Kassel.

Lars Ernst, Geschäftsführer Kassel Airport: „Wir sind startklar und freuen uns, dass der kommerzielle Passagierverkehr mit Sundair heute endlich gestartet ist. Alle Beteiligten haben lange und intensiv auf die Stationierung hingearbeitet und wir freuen uns sehr, dass wir diesen weiteren, wichtigen Meilenstein nun gemeinsam mit unseren Partnern erreicht haben. Danken möchte ich besonders schauinsland-reisen und Sundair, die in den letzten Wochen intensiv an den Ersatzbeförderungen und der heutigen Stationierung gearbeitet haben. Ein weiterer Dank geht insbesondere an unser Team,

alle Unterstützer des Flughafens und die Reisebüros, die die Geduld und den Optimismus nicht verloren haben. Das Warten hat sich gelohnt!“

Mit dem in Kassel stationierten Airbus der Sundair geht es noch bis zum 31.10.2017 (dem Ende des Sommerflugplans) mit insgesamt 12 Flügen pro Woche nach Mallorca, Kreta, Gran Canaria, Fuerteventura und Ägypten. Ab dem 01.11.2017 beginnt der Winterflugplan am Kassel Airport und Sundair startet je zweimal wöchentlich nach Teneriffa, Hurghada und Gran Canaria. Die Planungen für den Sommer 2018 sind schon fast abgeschlossen und werden voraussichtlich in der nächsten Woche veröffentlicht und komplett buchbar sein.

PM: Flughafen GmbH Kassel (HJ)





