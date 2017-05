Werbung Werbung



Führungen durch das Naturschutzgebiet „Urwald Sababurg“

Montag, 05. Juni 2017, 10.00 bis ca. 12.00 Uhr

Treffpunkt: Wanderparkplatz am „Urwald Sababurg“ (direkt an der Kreisstraße K 55 zw. Beberbeck und Sababurg)

Am Pfingstmontag, 05.06.2017 von 10.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr sind alle Interessierten herzlich zu einer Führung zum Thema „Ansichten eines Urwaldes – Führung durch das Naturschutzgebiet Urwald Sababurg“ eingeladen. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am „Urwald Sababurg“ (direkt an der K 55 zwischen Beberbeck und Sababurg).

Die Urwald-Führung wird unter fachkundiger Leitung i.A. von HESSEN-FORST Forstamt Reinhardshagen von der Kräuterfrau und Gartenbau-Technikerin Annette Zimmermann (0173/5343443, az@krauterfrau-werkstatt.de) durchgeführt.

Das älteste Naturschutzgebiet Hessens, der Urwald Sababurg, ist ein Waldgebiet mit außergewöhnlicher ökologischer Vielfalt und Kulturgeschichte. Pfade und Holzstege führen durch einen Wald, in dem viele Spuren von Tieren und Menschen aus über sieben Jahrhunderten sichtbar sind. Erleben Sie den Urwald mit seinen Facetten zu allen Jahreszeiten. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung wird empfohlen.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Veranstalter, dem Hessen-Forst, Forstamt Reinhardshagen (Wilfried Bettenhausen, 05544/9510-0, www.Hessen-Forst.de).

Es wird ein Kostenbeitrag von 5,00 € pro Person, 3,00 € pro Jugendlichen ab 13 Jahren, Kinder bis 12 Jahre frei, Gruppen bis 20 Personen 50,00 €, jede weitere Person zusätzlich zur Pauschale 2,00 € pro Person, erhoben. Weitere Termine auf Anfrage. Gruppen werden um vorherige Anmeldung gebeten.

Quelle: Region Kassel-Land e.V. (JH)





