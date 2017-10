Werbung Werbung

Sonntag, 05. November 2017, 11.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Landwirtschaftliches Museum und Geschichtsmuseum in Volkmarsen, Kasseler Str. 6, Volkmarsen

Am Sonntag, 05.11.2017 findet in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr ein Aktionstag zum Thema „Schlachteessen“ im Landwirtschaftlichem Museum und Geschichtsmuseum in Volkmarsen, Kasseler Straße 6 statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Die Ausstellung „Hausschlachtung“ im Museum vermittelt Eindrücke zum Ablauf der Hausschlachtung. Der Kürbis, der Allrounder der Herbstküche. Informationen zu seiner Verwendung und ein leckeres Kürbissüppchen zum Genießen. Eine kräftige Schlachtesuppe und ein deftiger Schlachteteller stehen bereit. Verschiedene hausgemachte Käsekuchen und Bärbels Schmandkräppel warten am Nachmittag auf Sie.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gern der Geschichts- und Heimatverein Volkmarsen (Karl Nitzge, 05693/990990 und Manfred Waikinat, 05691/7896, g.h.volkmarsen@web.de, www.museum-volkmarsen.de). Es entsteht ein Kostenbeitrag von 10,00 € pro Person.

PM: Region Kassel-Land e.V. (HJ)





