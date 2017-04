Werbung Werbung



Druckfrisch in Ihren Tourist Informationen:Von Campingplatz bis Gartenkultur – Die neuen Kassel-Prospekte sind da!

Pünktlich zum Start in die touristische Saison hat Kassel Marketing eine ganze Reihe von brandneuen Flyern und Broschüren veröffentlicht, mit denen sich Urlauber, documenta-Besucher, Tagungsgäste und Einheimische über die vielen Angebote und kulturellen Highlights in Kassel informieren können – und das völlig kostenlos! Die informativen und lesefreundlich gestalteten Druckerzeugnisse liegen ab sofort in den Kasseler Tourist Informationen Innenstadt (Wilhelmsstraße 23) und Bahnhof Wilhelmshöhe zur Abholung bereit.

Ob Touristen von anderen Kontinenten oder alteingesessene Kasseläner: Wer sich ausführlich über die documenta-Stadt informieren und nebenbei vielleicht auch noch ein originelles Souvenir ergattern möchte, ist in den Kasseler Tourist Informationen an der richtigen Adresse. Das liegt an der kompetenten und freundlichen Beratung, aber auch an den zahlreichen Broschüren, Flyern und Prospekten, die hier kostenlos bereit liegen

„Mit den neuen Printprodukten kommen wir den Bedürfnissen unserer Gäste nach kompakter Information nach“, erklärt Andreas Bilo, Geschäftsführer Kassel Marketing. „Darüber werden sich die vielen auswärtigen Kassel-Besucher im documenta-Jahr genauso freuen wie Bürgerinnen und Bürger, die ihr ganz persönliches Kultur- und Veranstaltungsprogramm für 2017 zusammenstellen möchten.“

Die Tourist Informationen halten diese neuen Flyer und Broschüren ab sofort bereit:

Neuer Unterkunftsplan „Bleib‘ über Nacht“

Neuauflage des Flyers „KASSELdestination“ (mit Stadtplan)

Neu gestaltete Broschüre über Kassels Museen, Galerien und Ausstellungsräume

Neuer Flyer „KasselCamping in der documenta-Stadt“

„KASSEL erleben“, der Veranstaltungsflyer von April bis Oktober 2017

„Kassel Führungen 2017“ mit Themen-, Stadt- und Museumsführungen

„Kasseler Gartenkultur“ – der Flyer zum neuen Kasseler Frühlingsfest am Muttertagswochenende

Diverse Prospekte zur documenta 14 sowie die Neuauflage des Prospektes „Erleben Sie documenta Geschichte.“

Dass in den Kasseler Tourist Informationen noch viel mehr spannender „Lesestoff“ rund um Kassel und der Region zu finden ist, versteht sich von selbst – beispielsweise aktuelle Prospekte der GRIMMWELT oder Informationen über die anderen Kasseler Museen und Ausstellungshäuser. Und auch ein Ausblick auf die große Ausstellung über Landgraf Carl ist bereits erhältlich, die im kommenden Jahr unter dem Titel „Groß gedacht! groß gemacht? Landgraf Carl in Hessen und Europa“ stattfinden wird.

Die Kassel Marketing Tourist Informationen sind damit bestens auf die startende Saison vorbereitet und aufgestellt.

Quelle: Kassel Marketing GmbH (JH)





