Erzählwanderung zum Sagenjubiläum

Abschlussabend mit Gudrun Rathke in der Sparda-Bank

200 Jahre ist es her, dass die Brüder Grimm 585 Deutsche Sagen veröffentlicht haben. Eine Auswahl davon und weitere spannende Geschichten hat die Erzählerin Gudrun Rathke am 2. Mai 2017 in ihre Kiepe gepackt und ist zum dritten Teil ihrer Erzählwanderung von Frankfurt nach Kassel aufgebrochen.

An weit mehr als 20 Stationen hat sie Groß und Klein mit ihrer Erzählkunst in den Bann gezogen. Täglich auf Schusters Rappen unterwegs wird sie am Montag Kassel, die Hauptstadt der Deutschen Märchenstraße, erreichen und auf Einladung der Sparda-Bank Hessen noch einmal ihre Kiepe öffnen.

Die Veranstaltung ist öffentlich; Anmeldung erforderlich! Montag, 29.05.2016, 19.00 Uhr; Sparda-Bank Hessen – Filiale Kassel-Stadt; Anmeldung unter 0 69 -75 37-0.

Quelle:Deutsche Märchenstraße e. V.n (JH)





