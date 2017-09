Werbung Werbung

Farbenpracht, Pflanzen und Raritäten in Hülle und Fülle, schöne Dinge für Haus und Garten. All dies steht für den 11. Herbstzauber Kassel.

Lassen Sie sich in der Karlsaue und auf der Blumeninsel Siebenbergen von der unendlichen Vielfalt dieser bunten Jahreszeit verzaubern.

Rund 100 ausgewählte Aussteller präsentieren alles was für herbstliche Gärten und ländliche Lebensart steht: Staudenraritäten, Pflanzen, traumhafte Rosen, Blumenzwiebeln, Gartenwerkzeuge, Dekorationen für Haus und Garten, Accessoires, ländliche und moderne Mode, köstliche Weine und vieles mehr werden zu sehen und zu kaufen sein. Zahlreiche Pagodenzelte und Überdachungen laden zum Verweilen ein.

Erleben Sie die Erntefülle und das besondere kulinarische Angebot des Herbstes. Ein abgerundetes Rahmenprogramm für die ganze Familie wird Ihren Besuch zum spätsommerlichen Erlebnis machen.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der letzte Einlass ist um 17.30 Uhr.

Die Tageskassen öffnen 30 Minuten vor der Veranstaltung.

Hunde sind angeleint erlaubt.

Eintrittspreise

Erwachsene 8,00 €

Ermäßigt 6,00 €

(Schwerbehinderte, Studenten und Schüler – nur in Verbindung eines gültigen Ausweises)

Kinder (ab 12 bis 17 Jahre) 1,00 €

Wochenend-Karte

(gültig für alle Veranstaltungstage) 12,00 €

Saison-Karte 50,00 €

(gültig für alle Veranstaltungen und Veranstaltungstage in der aktuellen Saion, nur an der Tageskasse erhältlich)

Gruppenangebot pro Person

(ab 20 Personen) 6,00 €

Behindertengerechte Toiletten sind vorhanden.

Hinweis: Wegen der Veranstaltung ist die Karlsaue von der Blumeninsel bis zur Brücke am Pavillon für den normalen Publikumsverkehr vom 20. bis 25. September gesperrt.

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für die Veranstaltung erhalten sie an folgenden Vorverkaufsstellen:

Kassel Marketing

Obere Königsstraße 15

34117 Kassel

0561-7077-165

sowie an allen adticket-Vorverkaufsstellen (Liste aller Vorverkaufsstellen).

Eintrittskarten können Sie auch direkt online bestellen unter: Reservix.de





