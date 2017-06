Werbung Werbung



„Horch mal was da piept und trillert“ (Familienwanderung)

Samstag, 24. Juni 2017, 16.00 bis ca. 17.00 Uhr

Treffpunkt: Wanderparkplatz Burghain

Führung: NPF Otto Hartmann

Ihre Anmeldung ist erwünscht!

Am Samstag, 24.06.2017 sind alle Familien zur Familienwanderung unter dem Motto „Horch mal was da piept und trillert“ eingeladen. Treffpunkt ist um 16.00 Uhr am Wanderparkplatz Burghain. Naturparkführer Ottto Hartmann begleitet die Wanderung.

Kennenlernen von Vogelstimmen auf dem Burgberg bei Naumburg im Rahmen der Entdeckertage Nordhessen.

Weitere Informationen und Anmeldung: Naturinformationszentrum Naumburg (Claudia.thoene@naumburg.eu, 05625/7909-73). Für diese Veranstaltung entsteht ein Kostenbeitrag von 3,00 € pro Erwachsenen und 1,00 € pro Kind. Teilnehmer an Entdeckertagen erhalten 1,00 €/Person Ermäßigung.

Quelle: Region Kassel-Land e.V.(JH)





